Херсонському правоохоронцю, через якого у ДТП загинула людина, загрожує до 8 років ув’язнення, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі правоохоронця, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДБР.

"Обвинувальний акт направлено до суду", - зазначили в ДБР.

Чому сталася ДТП?

ДТП сталася наприкінці вересня 2024 року. Працівник правоохоронного органу рухався на службовому автомобілі по другорядній дорозі. На нерегульованому перехресті він не поступився дорогою легковому автомобілю, який їхав головною та зіткнувся з ним. Через отримані множинні травми водій легковика – мешканець Херсона – загинув на місці.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.







