Перетин кордону за 9 тис. доларів: на Буковині викрито схему, у якій брали участь двоє неповнолітніх, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники спільно з оперативниками Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу "Красноїльськ" затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Затримані, мешканці Тернопільської області, пояснили, що їм допомагали двоє місцевих жителів за 9 тисяч доларів США.

Як зазначається, важливим моментом є те, що до протиправної діяльності були залучені неповнолітні: 15- та 16-річні підлітки, які супроводжували порушників до кордону і мали передати інформацію головному організатору схеми.

Матеріали щодо нелегальних туристів були оформлені у вигляді адміністративного правопорушення, а за фактом спроби незаконного переправлення осіб через державний кордон відкрите кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Чернівецькі прикордонники вживають заходи для встановлення місцезнаходження головного організатора цієї схеми.

Нагадаємо, нещодавно вісім чоловіків, серед яких неповнолітній, намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон з Угорщиною та були затримані.

