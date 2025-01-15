УКР
Перетин кордону за 9 тис. доларів: на Буковині викрито схему, у якій брали участь двоє неповнолітніх, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники спільно з оперативниками Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу "Красноїльськ" затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Буковині викрито схему незаконного перетину кордону з залученням неповнолітніх

Затримані, мешканці Тернопільської області, пояснили, що їм допомагали двоє місцевих жителів за 9 тисяч доларів США.

Як зазначається, важливим моментом є те, що до протиправної діяльності були залучені неповнолітні: 15- та 16-річні підлітки, які супроводжували порушників до кордону і мали передати інформацію головному організатору схеми.

Матеріали щодо нелегальних туристів були оформлені у вигляді адміністративного правопорушення, а за фактом спроби незаконного переправлення осіб через державний кордон відкрите кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Чернівецькі прикордонники вживають заходи для встановлення місцезнаходження головного організатора цієї схеми.

Нагадаємо, нещодавно вісім чоловіків, серед яких неповнолітній, намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон з Угорщиною та були затримані.

Читайте також: Одним влучним пострілом з артилерії Сили оборони знищили ворожу бронемашину на Сумському напрямку. ВIДЕО

Буковина (860) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) ухилянти (1113) Львівська область (2522) Стрийський район (30)
і ніякої корупції.

тому це дуже тяжке прєступлєніє.

гроші мимо каси
15.01.2025 15:15 Відповісти
Зато лідор на відпочинок в давос без перешкод поїхав
15.01.2025 15:26 Відповісти
зараз на Буковині цінуються дванадцятирічні "койоти", бо їх не можно притягнути до кримінальної відповідальності.
15.01.2025 15:36 Відповісти
Воювати ще маленькі, а переправляти через кордон 15- та 16-річні підлітки - саме той вік.
15.01.2025 16:02 Відповісти
 
 