У Києві чоловік порізав бритвою обличчя 17-річного юнака в автобусі, бо той голосно слухав музику: нападника затримали. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який з перукарською бритвою напав на 17-річного студента в автобусі за те, що той гучно слухав музику та не реагував на зауваження.

Про це повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Інцидент стався увечері 14 січня.

Правоохоронці з'ясували, що перед нападом група підлітків гучно слухала музику на портативній колонці, а на прохання пасажирів вимкнути музику вони не реагували.

Тоді один із пасажирів, 53-річний чоловік, дістав з кишені перукарську бритву й ударив нею по обличчю одного з хлопців. Після цього він намагався покинути місце події.

В результаті цих дій 17-річному студенту спричинено тілесне ушкодження у вигляді відкритої рани носа.

Пораненого юнака госпіталізували, а нападника затримали правоохоронці, які прибули за викликом.

Нападнику вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі, йому обирають запобіжний захід.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

