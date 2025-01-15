УКР
У Києві чоловік порізав бритвою обличчя 17-річного юнака в автобусі, бо той голосно слухав музику: нападника затримали. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який з перукарською бритвою напав на 17-річного студента в автобусі за те, що той гучно слухав музику та не реагував на зауваження.

Про це повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався увечері 14 січня.

Правоохоронці з'ясували, що перед нападом група підлітків гучно слухала музику на портативній колонці, а на прохання пасажирів вимкнути музику вони не реагували.

Тоді один із пасажирів, 53-річний чоловік, дістав з кишені перукарську бритву й ударив нею по обличчю одного з хлопців. Після цього він намагався покинути місце події.

Поліція у Києві затримала чоловіка, який напав на підлітка в автобусі

Поліція у Києві затримала чоловіка, який напав на підлітка в автобусі

В результаті цих дій 17-річному студенту спричинено тілесне ушкодження у вигляді відкритої рани носа.

Пораненого юнака госпіталізували, а нападника затримали правоохоронці, які прибули за викликом.

Нападнику вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі, йому обирають запобіжний захід.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (20027) напад (1153) підлітки (434) Нацполіція (15426) підозра (850)
+53
Громадський транспорт це саме те місце, де треба слухати музику. Гучно. Дратував дядьку відморозок...
15.01.2025 17:52 Відповісти
+48
Наступного разу , можливо, підлітки поважатимуть оточуючих.
15.01.2025 17:52 Відповісти
+46
Пойух, вилупкам наука, шкода що це не ті підара-и, що курили в центрі міста....
15.01.2025 17:54 Відповісти
Скоміше аніжеелєкторат одного широко відомого політика.
15.01.2025 18:59 Відповісти
Сліпотрастового ...?
15.01.2025 20:03 Відповісти
Важко когось з них виправдовувати, бо бидломолодняка розвелось багато, пох на оточуючих, у мужика нерви не витримали.
15.01.2025 18:07 Відповісти
...упоротим жлобам-дебілам варто розуміти (якщо таке таки можливо), що люди натепер реально роздратовані та нервові.. зірватися може будь-хто, особливо ті, хто постійно стримує у собі накопичену злість-втому...
зевладі мародерів-зрадників також треба мати це на увазі..
15.01.2025 18:08 Відповісти
малолітньго бидла 15-20 років зараз валом, особливо це переселенци даунбасятори
15.01.2025 18:10 Відповісти
Малолітки зараз зовсім акуєвші. Особливо підари з портативними колонками які слухають кацапську парашу з матюками. Полностью підтримую мужика. можливо в нього трохи здали нерви але треба ж підарасів виховувати.
15.01.2025 18:11 Відповісти
а якщо він слухав укр.музику, а діду не сподобалось бо дід - ватнік?
15.01.2025 18:53 Відповісти
діда пописати! 🤣
15.01.2025 19:09 Відповісти
не довго музiка iграла, недовго фрайер танцював 😬
15.01.2025 18:12 Відповісти
Онижедети!громкая музыка в общественном транспорте,граффити на всех свежевыкрашенных стенах,онижедети!мат-перемат и наглые крики,онижедети!А чем эти отличаются от тех что орали "яруський,курили создавая пробки в центре,катаясь под ментовским сопровождением?Мужик психанул потому что справедливость у нас штука очень спецефическая,и на органы правопорядка надежд нет от слова совсем!
15.01.2025 18:19 Відповісти
ЗА *********** ДО 7 ЛЕТ, А ЗА ТОПТАНИЕ ФЛАГА УКРАИНЫ ШТРАФ !!!???
15.01.2025 18:20 Відповісти
Головне не переплутати
15.01.2025 19:41 Відповісти
Кстати, вопрос. А вот-ту вот группу малолетних идиотов полиция оформила? Ну что-бы на учет, родителям штрафы, а возможно и судебные решения по поводу неучастия в воспитании детей.
15.01.2025 18:21 Відповісти
На росії за лайк чи допис 5 років колонії дають.
15.01.2025 19:28 Відповісти
И при чем здесь пришибленый северо-восточный сосед? Есть поведение нарушающее общественный порядок. Соответственно либо сами нарушители, либо их родители/опекуны должны нести ответственность.
15.01.2025 19:35 Відповісти
Надивився 6-річний хлопчик на дорослих дядечків, які відчували себе пупами і виріс у те, на що колись дивився. Ось і вся пісня.
15.01.2025 18:23 Відповісти
Правильно зробив, деякі молокососи зовсім не вміють себе вести в громадських місцях.
15.01.2025 18:28 Відповісти
Зато лошку із сільським чубчиком який топтав прапор України та зупиняв рух авто в Києві цей дядько не може порізати лице.
В ЄС всі дітки ходять із блютуз колонками, невелика це біда порівняно з тим,як обісрали всіх українців ті лошки-мажорчики
15.01.2025 18:29 Відповісти
В громадському місті не можна гучно слухати музику. шкода що цього деякі не розуміють.
15.01.2025 18:29 Відповісти
Уверен, что малолетка слушало рюсський рэп.
Уверен, что дядька ознакомлен с новостью про ВЫПЛЯДКОВ мажеров, которых крышевали мусара в Киеве.
Уверен, что дядька или вернулся с войны или у него уже кто-то погиб из родственников или друзей.
Ну и....не сдержался.
НЕ осуждаю!!! Молодец!!!
15.01.2025 18:32 Відповісти
Звідки така впевненість - може вiн Іво Бобула слухав.
15.01.2025 18:34 Відповісти
Ни Бобула, ни Зиброва, ни украинскую песню и фолькльор шпана сейчас не слушает
15.01.2025 18:36 Відповісти
Тем более ему делали замечание, а оно проигнорило
15.01.2025 18:37 Відповісти
Хоча, може, Шамана слухав - Я руський.
15.01.2025 18:42 Відповісти
гуманний мужик . міг би і по горлу полосонуть . йому умовний термін потрібно дати
15.01.2025 18:37 Відповісти
Бити людину за поганий музичний смак - це нормально. Десь чув.
15.01.2025 18:37 Відповісти
Слухати гімн росіі це поганий музичний смак?
15.01.2025 19:19 Відповісти
повезло мальчікам в трусіках що дядько забув ф1 дома
15.01.2025 18:41 Відповісти
мальчікі мабуть кобздона слухали
15.01.2025 18:43 Відповісти
правильно сделал! малолетнее было научил поведению в общественных местах.
15.01.2025 18:44 Відповісти
дядько скажи що песьні билі про просавлєніє ху...ла
15.01.2025 18:46 Відповісти
меломани і *******
15.01.2025 18:51 Відповісти
молодики наглые и борзые до безпредела....по хамски ведут....не уважают взрослое поколение....нарвались немного..
.
15.01.2025 19:11 Відповісти
А чи не взрослає пакалєніє виховало таку мразоту. Маємо те що маємо.
15.01.2025 19:54 Відповісти
навіщо різати? колонку викинув, в пику дав, ******** підліток дрищавий й так від вітру хитається
15.01.2025 19:11 Відповісти
Не потянул бы против гурьбы. Он проще сделал, парализовал их агрессивные действия - пробил всех на дно.
16.01.2025 09:05 Відповісти
ні, коли самого борзого положиш решта розбігаються
закон природи...
16.01.2025 19:42 Відповісти
И получил бы от полиции то же самое что и за порез
16.01.2025 13:54 Відповісти
відкрийте ККУ та почитайте
16.01.2025 19:41 Відповісти
Той самий випадок, коли одне "мені всі пох" зустрілося з "пох навсе"...
Одне не розумію, - у ньогож була бритва, **** він небритий?
15.01.2025 19:14 Відповісти
Походу він тою бритвою голить інших. Перукар походу...
15.01.2025 19:36 Відповісти
Дядечка с 71-го рождения. Это молодость его конца 80. Видно дядечка срок, в своё время тянул нехилый. Тока там еще искуство писать мойками оставалось.
Это аналогично что прохожий нунчаками отоварил.
15.01.2025 20:06 Відповісти
Все може бути. Не дуже тіпічна штука. Я особисто мабудь все ж таки вибрав би ножа.
15.01.2025 20:10 Відповісти
Хмм...)
Ніж, то вже є можливість кваліфікувати як холодну зброю, навмисний злочин і певний строк!
А "мойка"(тобіш - бритва) - то "просто у кармані валялось"...))
16.01.2025 00:36 Відповісти
Я не юрист, тож не знаю як воно насправді. Але в цьому випадку ніякої разниці мабудь не буде.
16.01.2025 00:40 Відповісти
Як би дивно це не було навухо, але наявність у вас ножа - це вже є заздалегідь кримінальним злочином, якщо ви нанесли ним тілесні ушкодження опоненту (виж його спеціяльно для цього носили) . Навіть якщо цей ніж п'ять сантиметрів довжиною.
Але якщо ви задовбаєте насмерть його стаместкою, бритвою, викруткою, або якимось іншим інструментом, який не вважається холодною зброєю, то це все можна кваліфікувати як ненавмисне нанесення травм, або "ненавмистне вбивство", якщо воно згодом подохне..
16.01.2025 01:17 Відповісти
Тоді гарний носок і грам 200 дрібних копійок.
16.01.2025 08:33 Відповісти
Сходив за хлібом.
16.01.2025 08:34 Відповісти
пісок зі свинцевою стружкою
16.01.2025 19:43 Відповісти
На діло йшов
15.01.2025 19:55 Відповісти
Музика навіяла

Ночь, Дарница, автобус, бритва
Бессмысленый и тусклый свет 😒
15.01.2025 19:15 Відповісти
"На принцип" звук, в пределах ритма,
И дядька с бритвой - опонент...
16.01.2025 01:39 Відповісти
По-любому понаехало. Киев уже не тот что раньше. Хотя и тогда село было видно за 5км летают с колонками чем громче тем круче пацанчик на селе
15.01.2025 19:19 Відповісти
життя змінилося, в усьому. на всих рівнях. усі накручені, в стресі, якщо раніше б може і закрили очі на бикотєку, то зара вже нєври не витримали. нажаль це лише початок процесу, далі буде. нам тре готуватися та звикати((((( до такого життя. такі реалії
15.01.2025 19:35 Відповісти
Мені здається було б достатньо бритву показати...
15.01.2025 19:42 Відповісти
Да ну, ноги пошли бы в ход со всех сторон.
16.01.2025 09:09 Відповісти
якщо показав - треба бути готовим застосувати
бо відберуть та у сраку засунуть
16.01.2025 19:48 Відповісти
Багато молоді веде себе в суспільних місцях так ніби вони в пустелі
15.01.2025 20:14 Відповісти
Реагувати треба на зауваження. Бо народ зараз знервований.
15.01.2025 20:23 Відповісти
опасна бритва - хто ЇЇ носить з собою?
15.01.2025 22:03 Відповісти
Правильно зробив, це громадське місце, а не дискотека)
15.01.2025 23:43 Відповісти
Я дураков в этой стране встречаю ежедневно пачками, но никого еще бритвой по морде не благословила.
Вам, господа, история приготовила УЖЕ хороший урок: когда работать будет некому и начнут сюда зазывать тружеников из еще более неблагополучных государств. А такие есть? Это откуда?
Или вы верите, что из Европы кто-то сюда рвётся возвращаться?
Или думаете, что "умные"найдутся на якобы высокие зарплаты в это "свободное и правовое" государство?
Что же вы об умственных способностях своих бывших согражданах такого невысокого мнения?
Смотрите, потом эта бритва в руке неуравновешенного может еще любому вспомниться. Может не так в очередь встанете, не так припаркуетесь, не за тот футбол болеете или еще почему... А за тех, кого любите не боязно? С ними всё будет в порядке, уверены?
Хосподя... Глупые вы люди. Злые.
Было бы благоразумнее направлять свой гнев не на дурных малолеток, ими должны заниматься другие учреждения и родители в первую очередь, а на тех, кто делает каждый день вашу жизнь невыносимой во много более серьёзных вопросах. Что ж вы себя до такой низости опускаете?
Не можете, или боитесь, свой гнев направить на тех, кто вас довёл до жизни такой?
Последние трусы и негодяи отрываются на тех, кто слабее и физически тебе не угрожает.
А потом, вполне ожидаемо, как последняя ***** пытается сбежать!
Что, граждане, ничего не смущает?
16.01.2025 05:50 Відповісти
Здоровенькi були. А казали, що Ви до дiточок поiхали назавжди... А я начитався "Terra Ucrainica", ще й донцi за бугор запрезентував , та додав ще деяких знань, то тепер можу по гаплогрупi вiдрiзнити украiнця вiд росiянина. Якщо при основнiй кiмерiйськiй нашiй гаплогрупi R1a1 Z280-283 е трипiльська гаплогрупа-супутниця i2- 100500, Ви - украiнець. У росiян ii немае(пiвденнi областi Росii, украiнських iсторичних земель, до уваги не беремо. Якщо ж при R1a1 Z280-283 превуалюють гаплогрупи супутницi N(угрофiнська)+O(монголоiдна) - 100900 Ви росiянин, бо в цьому випадку, украiнцi iх не мають... ЗЫ ... Я к чему, что в таком возрасте молодых быкователей уже нужно осаживать только таким же, а то и похлеще быкованием. Я один раз отбивался от своры молодых(6 человек). Камни под столбом , на газоне тротуара, выручили. Одного в грудь зарядил со всего маху, другого по косточкам ног. Если бы не разбежались, открыв мне самому путь ускоренно ретироваться, то третьему булыга зашел бы тютелька-в тютельку промеж глаз... В таких случаях если пойдешь на попятную, в лучшем случае стадо сделает тебя калекой. Но как бы там ни было, я понимаю Вас, как мать сына. До речi, развейте инфу, что он попадал в какую-то халэпу. Всього Вам доброго. Мирного неба.
16.01.2025 09:36 Відповісти
"Было бы благоразумнее направлять свой гнев, в первую очередь, на тех, кто делает каждый день вашу жизнь невыносимой". -А вы, однако, еще тот юный подстрекатель... Тема для размышлений. Прошлый раз на голосование пришло всего 37% ихбирателей, от 100%, имеющих право голосовать. И уже 73% от пришедших голосовать 37% и выбрали клоуна , а это - всего 17% от общего электората. Наша проблема - это 63% инфантилов не пришедших на избирательные участки. И второй момент. Те кто проголосовал за канцерогенную пищу(клоунаду с шашлыками и фастфудом) уже матерят главзеба трехэтажным матом. Теперь для них Бойко - толкова людина... Я о чем, досадно, что наша интеллигенция не берет ситуацию в свои руки. Да хотя бы просветили и инфантилов, и проголосовавших...
16.01.2025 09:48 Відповісти
О! Здравствуйте! Как здорово, что вы живы и, надеюсь, здоровы! Так радостно, когда все знакомые на месте, я даже за Курвиметра переживаю, что пропал. Не люблю, когда люди пропадают.
Вы описали случай совершенно обратный, на вас же группа напала отморозков, пусть даже малолеток, а тут взрослый дядька на дурного 17-летнего с бритвой, вместо того, чтобы в полицию сдать. Пан Шамов, я не хочу, чтобы общество теряло всё доброе и светлое. Расчеловечивание - это зло! Но идти на попятную никого не призываю, просто это предполагает, что на тебя УЖЕ нападают и надо защищать свою жизнь.
Я не знаю о какой информации идёт речь, единственное, где можно было что-то почерпнуть, это на ветке у пана Клинтвуда, там я писала год назад. Нет, он не попадал ни в какую халэпу, он законно выехал в качестве сопровождающего со знакомым (слепым от рождения). У того вся семья уже выехала и он вернулся забрать вещи, которые они неделю собирали, паковали и отправляли по Новой Поште, а потом он объявился, забрал рюкзак и они уехали. Всё.
На новом месте всё хорошо: работает, имеет много новых друзей, вот только не успевает заплатить налоги за первый год, т.к. вначале получал много, а потом был год без работы, теперь работает, но не успел заработать столько, чтобы всё выплатить. Плохо, будет пеня нарастать, а если всё, что осталось, выплатить, то нечем будет за квартиру платить и жить не на что. Только разве это проблемы? Это жизнь. В халэпу тут можно попасть, даже если ты ангел, а там... Какая халэпа? Он ни пьёт, ни курит, ни гуляет, в свободное время или проходит курсы по программированию от Гугла, или музыку пишет, или преподаёт английский онлайн. К эмиграции я его 15 лет готовила и он там совершенно доволен своим положением. Местные его отлично принимают, т.к. он (если я не говорила) хороший человек и совершенно с ними одной крови (идеологически). Он разделяет их взгляды и, как оказалось, интересы. Он добр и щедр с людьми, подлость - это не про него, жестокость - тоже, брань - только в компьютерных играх. Я же говорю, он хороший человек.
Я в своей жизни ничего поменять не могу: два инвалида - парализованный и с прогрессирующей деменцией. Прошла все стадии выгорания, когда подходит время кормить-поить, бросаю всё и иду кормить-поить. В этом году даже ёлку не ставила, а у мамы в комнате я её не убирала с прошлого года. Ничто не греет. Ничто не интересно. Даже фильмы смотреть не могу, я просто не могу погрузиться в них, смотрю в экран минут десять и выключаю - не понимаю, что там и зачем это. Мама уже 20 лет как заболела, а я не была готова одна этот крест нести и не думала, если честно, что это так на долго. Вылечить Паркенсона невозможно - за что ей такое? Она уже 9 лет лежит парализованная.
Я рада, что вам понравилась "Terra Ucrainica", его соавтор живёт теперь во Франции, но пытается издать их работу на английском. Потом выложат на Амазоне.
"Я о чем, досадно, что наша интеллигенция не берет ситуацию в свои руки." - досадно, что интеллигенции остаётся всё меньше. Я предупреждала, а война всё обрушила с катастрофической силой и я не верю в нашу ... владу и её способности разрулить очень непростую демографическую ситуацию. Когда уезжают такие, как мой сын, это полбеды, а когда уезжают те, кто плоть от плоти этой страны на протяжении веков - это плохо, а в таких масштабах - это уже трагедия.
16.01.2025 12:00 Відповісти
"Наша проблема - это 63% инфантилов не пришедших на избирательные участки."
Что-то не то с демократией, в её сегодняшней форме.
Я писала, что нужно не по поголовью считать, а по баллам. А баллы каждый должен иметь по образованию, социальной значимости, заслугам и т.п. Как-то так я вижу. Домохозяйка не может быть ровней профессору, но она имеет право сидеть дома и обслуживать семью, детей и т.п., но её голос не должен приравниваться к тем, кто знает и понимает больше, больше разбирается в различных сферах жизнедеятельности человека и устройстве государства. Бывают, наверное, гении и среди домохозяек, но это уже исключение из правил и погоды не сделает.
Слышали, что за реформу нам готовят в образовании? Как вы думаете, они уважают свой народ? Им важно, что это государство называется Украина? Им хоть что-то важно, кроме власти и денег?
Уничтожили медицину, уничтожили и образование. Они уничтожают народ Украины, пан Шамов!
"Мовный" вопрос они превратили в оружие за электорат. Они просрали Донбасс! Они десятилетиями разъединяли народ Украины. Они ИЗГНАЛИ народ Украины. Они исторический позор, большинство наших правителей последних тридцати с лишним лет. Да, они активно имитировали любовь и заботу к Украине, но их никто не научил, что ТАК не любят, так устраивают свои интересы.
И как людям не надоело ходить кругами по граблям? Но от желания чего-то нового, они выбрали какую-то чушь собачью! Да, нет у нас новых политиков и перед выборами выбирать какой-то новодел - маразм. Политик - профессия, а не художественная самодеятельность от нечего делать. Ну, нет. Я продолжу голосовать за Порошенко, за Свободу - никогда! У них был шанс и они были тем, чем и ожидалось. Агрессивные и ограниченные. Что мне толку от их патриотичности?
Патриотизм - это о себе, а не о людях. Для государственника патриотизм это неплохо, но можно и без него. Главное, надо быть приличным человеком и честно относиться к своим обязанностям и к народу, который поверил в тебя, как последний раз. Совесь-то есть ли у этих "политиков"? От таких зарплат, в военное время, у них там как, ничего не ёкает? Они простым людям в глаза заглядывали?
Я буду голосовать за Порошенко.
Что-то там о Залужном говорят, но я убеждена, что дело военных - война, а политика - это совершенно другое.
Только знаете, как-то всё без огонька, как-то пусто всё и безнадёжно. Я больше не верю. Портников, зараза, разозлил так, что ночь не спала, а теперь с аритмией сижу. Не знаю. Конечно, надо дождаться мира, но что это будет за мир и как на долго?
Самые бедные - самые незащищенные и самые угнетаемые.
Люди доброй воли, если это не ваш уровень, то просто пожалейте тех, кому повезло в жизни меньше, чем вам: с рождением, с семьёй, с достатком и с образованием, с окружением и с тем, что из них сделала жизнь.
Ваше милосердие очень нужно людям в тяжелые времена, в тяжелых обстоятельствах и оно будет совершенно необходимо после войны. Рядом всегда есть люди, которым можно и должно сострадать и помогать. Господи, немного сердца! Не отводите глаз.
16.01.2025 12:48 Відповісти
Пани Вайн, никто не в состоянии уничтожить 5-6-8 тысячелетнюю, как олд, киммерийско-трипольскую гаплогруппу, нашу землю тоже никто не заграбастает, бо намолена еще сподвижником Иисуса, апостолом Андреем. А власть зебилов, случайно упавшая на трон, как и умопомрачение электората, сделавшего такой выбор - это временное явление. Наша святая земля очистится, не переживайте. Думаем о наших внуках и правильно думаем.
16.01.2025 17:10 Відповісти
Когда у главного раввина Парижа спросили, почему евреи такие пессимисты и массово покидают Францию, то ответ звучал так:
- Многовековая история моего народа показала, что пессимисты лучше выживают.

Да, вы бесспорно правы, любая власть временна, но каждый исторический период вносит свои особенности в будущее государства и народа. Территория никуда не денется, люди тоже тут будут жить. Вопрос в том, кто будут эти люди и какой будет их жизнь, да и о каких территориях в будущем будут говорить, как об Украине. Трипольцы растворились в новых народах заселивших их территории так, как и неандертальцы растворились в генофонде Homo sapiens. И мир людей таких примеров знает немало. Даже гаплогруппы могут исчезать. Ничто не вечно под луной! Где Священная Римская империя, а что случилось с цивилизацией Майя? Что осталось от былого величия Османов? Как показали тесты ДНК, люди живут и понятия не имеют, кто они. Порой они сами себя ненавидят, но не догадываются об этом. Почему? Да потому что человек, как существо наделённое сознанием, определяет себя не по хромосомному набору. Природные катаклизмы в состоянии не только уничтожить целые народы, но и целиком всё человечество. Никогда не интересовались, как природа влияла на жизнь и гибель народов? И такие события ВСЕГДА отражались в ходе истории человечества. Мы живём на одной планете и мы всегда взаимосвязаны. Думать надо шире и желательно ничего не придумывать, ибо фантазии и реальность удачно сосуществуют, когда первое базируется на втором.
Когда-то пан Зигзауэр сказал, что история не точная наука - и это ошибочное утверждение. Он путает историю и фантазии. Учёные давно выработали критерии, по которым факт можно считать фактом и другого не будет. Фантазии не заменят фактов, просто это будет мифотворчество и это может являться основой для фентэзи в искусстве, но это никогда не будет иметь никакого отношения к реальной истории. Самая большая ошибка отождествлять себя с героями прошлого или открещиваться от стыдных страниц в истории. Дело в том, что мы пишем историю здесь и сейчас, а к героизму прошлых лет мы лично не причастны, как и к позорным событиям. И если наша идеология сегодня сформировалась на тех или иных позициях прошлого, то прошлое в этом не виновато, это уже наша ответственность.
Почему украинцы так охотно покидают Украину и прекрасно уживаются в цивилизованных странах? Почему четверть населения выехала и еще больше хотели бы уехать? Почему за пределами своей колыбели, они выживают и развиваются лучше?
Декларирование того, что всё будет зашибись... Ну.. Хотелось бы обоснование для такой позиции.
Ни демографы, ни социологи, ни экономисты, ни политологи - ничего подобного не обещают. Они вообще только надеются на то, что случится чудо. А пока есть желающие и есть индульгенция правительства на уничтожение украинцев украинцами, пока они украинцы улюлюкая, с огоньком уничтожают других - ничего не будет. Ни сегодня, ни завтра. Свет можно включить и выключить, а пожар - нет.
Я была так долго в теме эмиграции, что я знала, как много людей хочет выехать из Украины. И я знала, что в несколько раз больше с завистью смотрят на тех, кто что-то делает для того, чтобы выехать. Люди остаются украинцами, то ТАМ, а не здесь. Потому что... Пан Шамов, давайте, продолжите мысль! Потому что...
Я говорю - потому что их ТУТ не любят! Их всегда только использовали.
ТЦКашники навсегда останутся в истории, как идеологические потомки НКВДшников. А я всегда говорила, что в заградотрядах стояли именно они. Посмотрите, это они стреляли в голодного ребёнка за колосок. Именно они гыгыкают убивая людей, поджигая их заживо, а потом выбрасывают в реку трупы. Это они сжигали людей в газовых камерах концентрационных лагерей. Это с ними надо хотеть жить в одном государстве? Это ТАК выглядят украинцы. Забудется? ... Наоборот. Почему эта гаплогруппа так мало отличается от орков? Может быть дело не в гаплогруппе, а в воспитании? У нескольких моих подруг сыновья с первых дней на фронте, у одной старший сын еще с 14 года, и даже если у них одна гаплогруппа с негодяями ТЦКашниками, то это не делает нацию в целом не героической, не оркообразной. Но если подонки захватили всё пространство и выжили за счёт лучших, и не собираются никуда ехать, а собираются и дальше выживать за счёт своих соплеменников, которых они готовы убивать, для собственного благополучия - вы уверены, что ваша теория состоятельна?
Вы уверены, что жизнь в стране торжествующего быкования может чем-то быть привлекательна для адекватных людей со здоровой психикой?
Буду признательна, если вы мне поясните, что для вас любовь к Украине и в чем ваше понимание патриотизма, есть ли уверенность в том, что хотя бы треть граждан оставшихся в Украине разделяют вашу позицию на все 100? И что вы предлагаете делать тем, кто не вполне с вами согласен (по любым параметрам)? Как вы видите развитие Украины после войны и после того, как нас закончат кормить европейцы и пр.?
Я вот знаю, что многие медики готовы выполнять любую работу, скажем, во Франции и никогда не возвращаться к своей профессии. Я знаю тех, кто вернулся в Украину и теперь места себе не находит и ищет пути вернуться в Европу. Многие женщины легализовались в разных странах Европы и вернулись в Украину, чтобы кормить своих мужей, стараясь сохранить им жизнь. Это правда, пан Александр. Это жизнь. Речь не идёт о том, что кто-то их защищает, они с радостью уедут, воспользовавшись ситуацией, навсегда. Вы уже готовы рассказать таджику или киргизу, как они должны правильно любить Украину и учить украинский язык в свободное от работы на благо Украины время? Когда я думаю, какие вызовы ждут Украину в будущем, я, во-первых, не столь оптимистична, а, во-вторых, не очень представляю, какой должна быть политика государства, чтобы свести концы с концами. Но я точно знаю, что быкованием "слоника не продашь".
18.01.2025 05:58 Відповісти
Пани Вайн, мне Ваше отчаяние очень понятно. Ваш крик души поддерживаю. К сожалению, Мы все в ловушке и хаосе. Как нам это пережить? Нет никого позитива. Только безнадега, депрессуха, уныние. Хотя это грех. Ну никак не выбраться. Вот так.
17.01.2025 14:12 Відповісти
Привет, Софи! Как вы? Где? Марысю нигде не встречали на форуме? Где все пропали?
Пан Зигзауэр ОЧЕНЬ давно не появлялся, пан Смерека - тоже не видела почти три года... Кое-кто мелькает, но нечасто. Кстати, Курвиметра совершенно не видно!
Вы правы, дурное время! Не пропадайте на совсем!
Да, что хорошего, когда понимаешь какое количество людей гибнет, сколько останется инвалидами, сколько родителей потеряет детей... Ой, лучше не углубляться, слёзы наворачиваются и такая боль в груди! Я об одном уповаю, чтобы не оставило государство в нужде тех, кто правдами или неправдами оказался при жизни в аду.
Я продолжаю слушать различные лекции и это даёт мне силы прожить день, ночь, еще день и еще ночь... Так и переваливаюсь. Ужасно не люблю выходить из дома. Просто вросла в квартиру или срослась с ней. Ужасно! Хочется иногда посмотреть фильм какой-то, но никак меня не пробивает - не идёт! Ни праздников, ни выходных, ни гостей, ни друзей, ни родных, ни-че-го.
Но надо смотреть о достижениях науки! Это будущее, это то, что поможет выживать тем, кто придёт за нами. Видите, пан Шамов тоже о внуках думает. Хех... Не доживу я до внуков.
Смотрю сайт https://www.youtube.com/@prorobotov ПРОроботов. Всегда испытываю радость и зависть к будущим поколениям, они обязательно будут жить в том удивительном мире! Я разговариваю с моим ИИ. Он такой же воспитанный, как пан Клинтвуд. И такой же грамотный! И такой же терпимый ко мне.
Вы посмотрите про роботов, это здорово!
Я не удивлена, что вас накрыла депрессия, но у вас лично как дела? Как родные? Скажите, у вас есть планы на будущее? Я в депрессии от того, что ничего в моих делах не движется, но я имею цель и мечту. Дорогая Софи, если нет цели, то непременно займитесь этим. Не усугубляйте своего положения. Меня и угнетает, и поддерживает то, что я нужна моим близким. И надо чего-то от жизни хотеть. Из того, что зависит от вас, конечно. Цели должны быть хоть как-то реальны. Как я могу вас поддержать?
Слушаю лекции по литературе, живописи, мировой истории, рассказы о личностях...
Мало кто жил легко и талант никого не спасал как правило. Мама моя слушает аудиокниги, но у меня нет на это ни времени, ни терпения. Стала ужасно нервной, хуже, чем до войны. Мой формат - от часа до двух. Когда люди делают ужасные вещи, надо искать тех, кто делает божественные вещи! И смотреть на прекрасное.
Музыка, живопись, природа, красивое слово, красивая мысль, красивые вещи...
Есть то, что мы называем вечным и это вечное создавалось для того, чтобы помогать нам в трудные дни. Тяжелые времена - это не ново на земле, так случалось всегда, тяжелые времена всегда сопровождали человечество. Попробуйте созерцать, уловить гармонию, понять её. Скоро весна. Сейчас я найду сайт, где японец создаёт икебаны. Это не единственный сайт, но мне кажется, что этот лучший. Он убирает всё лишнее и это прекрасно!
https://www.youtube.com/@MrGong_Flowers/shorts
17.01.2025 16:06 Відповісти
За прошедший год у меня столько было плохих дней, не описать. Жаркие дни в июле, у мужа 5 операций, три тяжелых. Ну Вы знаете, как пережить , когда все дни во мраке и разрыве сердца. Благодарю наших врачей, 3- я. Что сказать. Пока живем. Когда шахеды , у меня есть глоток сиропа " квайт ". В ютьюбе пишу больше, когда есть свободная минутка. Рада Вам, Пани Вайн.
17.01.2025 16:28 Відповісти
Совет- привет *. Ух как слова Цензор перекручивает. В ютьюбе есть опция изменить: три вертикальные точки, можно исправить все буквы, если ошибки. Или быстро написать по-новому Здесь нет. Так что сорри.
17.01.2025 16:38 Відповісти
Ого! Да это просто кошмар.
Нет, мне с вами не тягаться, я уже втянулась и решила часть медицинских проблем.
Что тут скажешь, общее в наших положениях то, что мы нужны нашим близким. Да, я тоже пишу на ютюбе, но это не даёт положительных эмоций, как правило, а вам нужны положительные эмоции, иначе ваш организм однажды рухнет. Никто не знает, как сложится жизнь и сколь долгой она будет, но ради тех, кому мы необходимы, надо рассчитывать на долго. Берегите себя! Сознательно берегите! Сил и здоровья вам и вашим близким.
18.01.2025 04:13 Відповісти
Ну так выходит это гопники подростки напали на пассажиров
16.01.2025 13:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 