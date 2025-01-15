Із вулиць Києва почнуть вивозити автомобілі, які постраждали від ворожих обстрілів, - КМВА. ФОТО
У середу, 16 січня, з вулиць Києва почнуть вивозити автомобілі, які постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець зазначив, що на сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок.
"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати", - йдеться у повідомленні.
Ткаченко зазначив, що 16 січня розпочинається процес вивезення таких транспортних засобів.
"На найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюємо ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому", - додав очільник МВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ті, які роками стоять цілі, будете возити, чи спочатку тре спалити?
в них власник має бути - людина, банк чи страхова компанія
А які страхові компанії зараз під час війни майно страхують?
Кацапські полонені хай тягають ...