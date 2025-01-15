УКР
Із вулиць Києва почнуть вивозити автомобілі, які постраждали від ворожих обстрілів, - КМВА. ФОТО

У середу, 16 січня, з вулиць Києва почнуть вивозити автомобілі, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що на сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок.

з вулиць Києва прибиратимуть пошкоджені обстрілами рф авто

"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати", - йдеться у повідомленні.

з вулиць Києва прибиратимуть пошкоджені обстрілами рф авто

Ткаченко зазначив, що 16 січня розпочинається процес вивезення таких транспортних засобів.

з вулиць Києва прибиратимуть пошкоджені обстрілами рф авто

"На найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюємо ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому", - додав очільник МВА.

авто (6317) Київ (20027) війна в Україні (5754)
не пройшло і ...упсь, пройшло
а ті, які роками стоять цілі, будете возити, чи спочатку тре спалити?
показати весь коментар
15.01.2025 20:01 Відповісти
а чому власник не прибирає?
в них власник має бути - людина, банк чи страхова компанія
показати весь коментар
15.01.2025 20:05 Відповісти
дуже багато власників в ЗСУ, загинули або за кордоном
показати весь коментар
15.01.2025 20:17 Відповісти
І скільки чекати на власника? Вивезти, а власнику рахунок за перевезення і місце на відстійнику або утилізацію

А які страхові компанії зараз під час війни майно страхують?
показати весь коментар
15.01.2025 20:29 Відповісти
У власника - форс-мажор!
Кацапські полонені хай тягають ...
показати весь коментар
15.01.2025 20:39 Відповісти
Власнику воно не потрібно а цей хлам авірніше, жах, треба в буковель або під грінхілс, що під києвом, бо тут війни нема
показати весь коментар
15.01.2025 22:12 Відповісти
это ваша собственность? какого хера лезть не в свой карман?
показати весь коментар
15.01.2025 20:32 Відповісти
пусть стоят символы заботы зелёного государства о народе с 2019 г
показати весь коментар
15.01.2025 20:33 Відповісти
Я б звалював в купу біля виходу посольства рф
показати весь коментар
15.01.2025 23:48 Відповісти
 
 