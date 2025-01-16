УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12288 відвідувачів онлайн
Новини Фото
858 5

Україна вимагає від Росії допустити представників МКЧХ до всіх військовополонених, - Лубінець. ФОТО

Україна наполягає на доступі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх місць утримання у Росії українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, темою зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, очільником делегації МКЧХ в Україні Юргом Егліном та головою делегації МКЧХ в Росії та Білорусі Борисом Мішелем стало покращення умов утримання військовополонених та їхнє повернення на Батьківщину.

Лубінець наголосив, що така зустріч відбулася вперше саме за ініціативи української сторони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає МКЧХ перевірити дані про 18 українських військовополонених, які "засвітилися" на відео з Кадировим

Посадовець також розповів про інші деталі перемовин, серед яких:

  • українська та російська сторони прозвітували про передачу пакунків та листів для військовополонених і домовилися про продовження виконання цієї гуманітарної місії у 2025 році;
  • українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій;
  • українська сторона вчергове наголошувала на створенні російською медичних змішаних комісій з метою верифікації тяжкопоранених і тяжкохворих та їхньої пріоритетної репатріації на рідну землю, відповідно до третьої конвенції;
  • говорили про повернення цивільних українців, які утримуються в місцях несвободи;
  • сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених.

"Працюємо далі задля якнайшвидшого повернення додому наших громадян", - додав Лубінець.

Читайте також: Лубінець обговорив з Москальковою умови утримання та взаємне відвідування військовополонених

Лубінець зустрівся з Москальковою і представниками Червоного Хреста
Лубінець зустрівся з Москальковою і представниками Червоного Хреста
Лубінець зустрівся з Москальковою і представниками Червоного Хреста

Автор: 

військовополонені (1047) МКЧХ Червоний Хрест (405) полонені (2338) Москалькова Тетяна (205) Лубінець Дмитро (630)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мразі квартальні,ви далі відгодовуйте кацапських кабанів,а вони на вас *** клали.
показати весь коментар
16.01.2025 17:45 Відповісти
Хай Їрмак свого батька попросить.
показати весь коментар
16.01.2025 17:57 Відповісти
Потужний обрембуд at Work...
показати весь коментар
16.01.2025 18:15 Відповісти
вимогатєлі
показати весь коментар
16.01.2025 21:33 Відповісти
від України прислали якусь мавпу, і від кацапії якийсь рептилоїд
показати весь коментар
17.01.2025 07:56 Відповісти
 
 