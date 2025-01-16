Україна вимагає від Росії допустити представників МКЧХ до всіх військовополонених, - Лубінець. ФОТО

Україна наполягає на доступі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх місць утримання у Росії українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, темою зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, очільником делегації МКЧХ в Україні Юргом Егліном та головою делегації МКЧХ в Росії та Білорусі Борисом Мішелем стало покращення умов утримання військовополонених та їхнє повернення на Батьківщину.

Лубінець наголосив, що така зустріч відбулася вперше саме за ініціативи української сторони.

Посадовець також розповів про інші деталі перемовин, серед яких:

українська та російська сторони прозвітували про передачу пакунків та листів для військовополонених і домовилися про продовження виконання цієї гуманітарної місії у 2025 році;

українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій;

українська сторона вчергове наголошувала на створенні російською медичних змішаних комісій з метою верифікації тяжкопоранених і тяжкохворих та їхньої пріоритетної репатріації на рідну землю, відповідно до третьої конвенції;

говорили про повернення цивільних українців, які утримуються в місцях несвободи;

сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених.

"Працюємо далі задля якнайшвидшого повернення додому наших громадян", - додав Лубінець.

