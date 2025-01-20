Росіяни знову атакували Херсон, Милове та Степанівку, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку 20 січня російські загарбники обстріляли Милове та Степанівку на Херсонщині. У Херсоні скинули вибухівку на громадський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

З самого ранку росіяни вдарили по Миловому. Внаслідок "прильотів" у селі пошкоджено кілька приватних будинків та місцевий Пункт Незламності. У помешканнях повибивало шибки та понівечено дахи. На щастя, обійшлося без жертв.









Також під ворожим вогнем опинилася Степанівка. Внаслідок "прильоту" на подвірʼя в оселі потрощило дах, фасад, вибило шибки.

39-річну жінку, яка потрапила під ворожий удар, "швидка" забрала до лікарні. У неї діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки.

Також зранку у Дніпровському районі Херсону ворог знову атакував громадський транспорт, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"На автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику, рашисти скинули вибухівку з дрона. 56-річний водій наразі ушпиталений. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення", - зазначив очільник МВА.

