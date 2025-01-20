УКР
Затримано експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу на Черкащині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Черкащині затримали експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, після звільнення зі служби колишній начальник одного з районних ТЦК організував незаконну схему, обіцяючи військовозобов’язаним вирішити питання з відстрочкою від служби у армії. А щоб безперешкодно провертати свої оборудки вирішив "домовитись" з чинним керівництвом ТЦК. Оперативники ДВБ та слідчі поліції Черкащини затримали його.

"Посилаючись на свої зв’язки у військово-лікарській комісії та серед колишніх підлеглих, екскерівник районного Територіального центру комплектування пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. За гроші колишній посадовець гарантував "законно" оформити відстрочку від служби у армії", - розповіли у Нацполіції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині працівники ТЦК брали до $15 тис. за відстрочку чоловіків від мобілізації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

чоловік пропонував гроші керівнику ТЦК на Черкащині

А щоб без проблем провертати всі свої незаконні оборудки, вирішив заручитися "підтримкою" нинішнього керівника РТЦК. Він запропонував платити йому гроші в обмін на можливість безпідставно оформлювати "клієнтам" фігуранта документи, що дають можливість не проходити військову службу.

Втягнути 44-річного підполковника до своєї злочинної діяльності зловмиснику не вдалося, адже той про пропозицію неправомірної вигоди одразу повідомив правоохоронців.

Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими ГУНП в Черкаській області у взаємодії із співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта одразу після передачі грошей посадовцю ТЦК - 2000 доларів.

Також читайте: Підробляли медичні документи: викрито схему заробітку на мобілізації у Миколаївському центрі комплектування, - ДБР. ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Слідчі поліції вже оголосили колишньому керівнику районного центру комплектування про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проходили за сприяння керівництва обласного ТЦК та СП. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

корупція (4770) Нацполіція (15439) ТЦК та СП (783) Черкаська область (121)
таак, а чому оцей екс-керівник не мобілізований?
тобто, звільнили і гуляй? хай би свої оборудки спробував десь під Покровськом проводити..
20.01.2025
Не просто посадити, а - жорсткий режим з мотузкою і милом на нарах.
20.01.2025
А чому не пишуть Що....

Давач тут же вийшов під заставу в 302000 гривень.
🤔🤔
20.01.2025
2000 сміх, потому и злил.
22.01.2025
поділиться і піде далі рєшаловом займатись , найприбутковіші бізнеса зараз це ТЦК, ТСЦ і т.д.
22.01.2025
 
 