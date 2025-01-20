Затримано експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу на Черкащині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Черкащині затримали експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, після звільнення зі служби колишній начальник одного з районних ТЦК організував незаконну схему, обіцяючи військовозобов’язаним вирішити питання з відстрочкою від служби у армії. А щоб безперешкодно провертати свої оборудки вирішив "домовитись" з чинним керівництвом ТЦК. Оперативники ДВБ та слідчі поліції Черкащини затримали його.
"Посилаючись на свої зв’язки у військово-лікарській комісії та серед колишніх підлеглих, екскерівник районного Територіального центру комплектування пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. За гроші колишній посадовець гарантував "законно" оформити відстрочку від служби у армії", - розповіли у Нацполіції.
А щоб без проблем провертати всі свої незаконні оборудки, вирішив заручитися "підтримкою" нинішнього керівника РТЦК. Він запропонував платити йому гроші в обмін на можливість безпідставно оформлювати "клієнтам" фігуранта документи, що дають можливість не проходити військову службу.
Втягнути 44-річного підполковника до своєї злочинної діяльності зловмиснику не вдалося, адже той про пропозицію неправомірної вигоди одразу повідомив правоохоронців.
Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими ГУНП в Черкаській області у взаємодії із співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта одразу після передачі грошей посадовцю ТЦК - 2000 доларів.
Що загрожує?
Слідчі поліції вже оголосили колишньому керівнику районного центру комплектування про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Заходи проходили за сприяння керівництва обласного ТЦК та СП. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
