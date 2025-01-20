УКР
Сапери знищили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Фугасну авіабомбу громадяни виявили поблизу населеного пункту Первомайської територіальної громади Миколаївського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Фахівці ДСНС обережно вилучили вибухонебезпечний предмет за допомогою маніпулятора й транспортували його у спеціально відведене місце для безпечного знищення.

Також дивіться: Сапери ДСНС вилучили бойову частину безпілотника "Герань"-2 у Вишгороді. ФОТО

"Побачили підозрілий предмет? Не наближайтеся! Не торкайтеся! Одразу телефонуйте за номером "101"!", - закликали в ДСНС.

Авіабомба ФАБ-500 на Миколаївщині
Миколаївська область (2355) ДСНС (5255) сапер (210) ФАБ (30)
з єрмака кацапохреновіна вагою...
показати весь коментар
20.01.2025 20:31
 
 