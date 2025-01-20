Сапери знищили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Фугасну авіабомбу громадяни виявили поблизу населеного пункту Первомайської територіальної громади Миколаївського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Фахівці ДСНС обережно вилучили вибухонебезпечний предмет за допомогою маніпулятора й транспортували його у спеціально відведене місце для безпечного знищення.
"Побачили підозрілий предмет? Не наближайтеся! Не торкайтеся! Одразу телефонуйте за номером "101"!", - закликали в ДСНС.
