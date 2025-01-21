Збитки бюджету на 23 млн грн: повідомлено про підозру екскерівникам "Київтранспарксервісу". ФОТОрепортаж

Чотирьом колишнім керівникам КП "Київтранспарксервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Двом з них про підозру повідомлено заочно.

За даними слідства, посадовці у 2018-2023 роках передавали підконтрольним комерційним структурам у платне користування майданчики для паркування, які перебувають в управлінні КП "Київтранспарксервіс". З кожного паркомісця підприємці мали платити до бюджету певну суму.

У тіньовому використанні перебувало близько 50% паркомісць

Водночас, за даними правоохоронців, проведеними аудитами встановлено, що на майданчиках було облаштовано більше паркомісць, ніж передбачено договором. У тіньовому використанні в середньому перебувало близько 50% паркомісць. За ці додаткові місця гроші до бюджету не сплачувались.

"Втім, маючи інформацію про ці порушення, керівники комунального підприємства не проводили жодних перевірок роботи паркувальних майданчиків та не розривали договори із підприємцями, які працювали з порушеннями", - йдеться у повідомленні.

Збитки

Згідно висновків судово-економічної експертизи бюджету столиці завдано понад 23 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.