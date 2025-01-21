Ухилявся від сплати податків на майже 2,5 млрд грн: повідомлено про підозру ексдиректору державного спиртзаводу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, що діяла на Полтавщині.

Встановлено, що протягом 2020-2023 років колишній директор одного з державних спиртозаводів привласнив майже 2,5 млрд грн бюджету України.

Як зазначається, щоб уникнути сплати акцизного податку, ексдиректор продав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, який не обкладався податком. Для забезпечення цієї незаконної схеми фальшувалися відповідні документи. Експертизи, проведені СБУ, підтвердили факти підробки документації та ухилення від податків.

Під час обшуків вилучено фінансово-господарські документи та комп'ютерну техніку, на яких зафіксовані докази незаконної діяльності.

Ексдиректору підприємства оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї оборудки.

