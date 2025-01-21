УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 647 4

Ухилявся від сплати податків на майже 2,5 млрд грн: повідомлено про підозру ексдиректору державного спиртзаводу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, що діяла на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомлено про підозру ексдиректору спиртзаводу через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн

Встановлено, що протягом 2020-2023 років колишній директор одного з державних спиртозаводів привласнив майже 2,5 млрд грн бюджету України.

Як зазначається, щоб уникнути сплати акцизного податку, ексдиректор продав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, який не обкладався податком. Для забезпечення цієї незаконної схеми фальшувалися відповідні документи. Експертизи, проведені СБУ, підтвердили факти підробки документації та ухилення від податків.

Повідомлено про підозру ексдиректору спиртзаводу через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грнПовідомлено про підозру ексдиректору спиртзаводу через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн

Під час обшуків вилучено фінансово-господарські документи та комп'ютерну техніку, на яких зафіксовані докази незаконної діяльності.

Повідомлено про підозру ексдиректору спиртзаводу через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн

Ексдиректору підприємства оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї оборудки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала головного психіатра ЗСУ. За час повномасштабної війни він збагатів на $1 млн. ФОТО

Автор: 

податки (3981) СБУ (13281) підозра (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли за таки самі дії повідомлять власнику ТОВ "Квартал 95"?
показати весь коментар
21.01.2025 14:20 Відповісти
Ну приватна компанія ухиляється від сплати податків. Зрозуміло шо ці податки залишались в кишенях підприємця. А от шо державна я чую перший раз. Інша справа шо йому заносили кеш за те шо завод виробляв одне, а по документах було інше.
показати весь коментар
21.01.2025 14:22 Відповісти
Не може директор державного підприємства освоїти" не підйомні".Ставлю питання:Кому це вигідно?"Відповідь:"Шукайте в Кабміні в ОПі.Там "собака"зарита
показати весь коментар
21.01.2025 14:42 Відповісти
Спиртзаводы у нас всегда были в убытке,но кто на них сидит всегда в прыбыли а про ночные левые смены не знает только ленивый.
показати весь коментар
21.01.2025 14:43 Відповісти
 
 