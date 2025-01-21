УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 257 6

Фінансові махінації на обороні з мільйонними збитками: викрито двох посадовців підприємства Дніпровської міськради. ФОТО

Повідомлено про підозру директору та заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовці проводили закупівлі відповідно до "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки". Директор підприємства під час закупівлі радіоапаратури не забезпечила належне обґрунтування та економічне використання коштів. Товар придбали за завищеними порівняно з ринковими цінами, що завдало місцевому бюджету понад 2 млн грн збитків.

Читайте: Розтрата на 3,5 мільйона гривень: ВАКС засудив експосадовців підприємства "Укрборонпрому" до 8 років ув’язнення

Посадовців підприємства Дніпровської міськради викрито на розтраті

Своєю чергою заступник директора підприємства уклав договори на закупівлю теле-, відео- та радіотехнічної апаратури за завищеними на 25% цінами. Внаслідок цього за закуплений товар переплачено майже 9,2 млн грн.

Також читайте: Переплатили за комп’ютерне обладнання майже 1,3 млн грн: судитимуть екскерівницю відділу КМДА

Повідомляється, що в межах кримінального провадження триває слідство.

Посадовців підприємства Дніпровської міськради викрито на розтраті

Автор: 

Дніпро (3355) розтрата (275) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер залишилось їх поцілувати та відпустити ....віджавши в них грошенят🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.01.2025 16:52 Відповісти
Може як Трамп? Відновити смертну кару?
показати весь коментар
21.01.2025 17:04 Відповісти
****,стріляти таких🤬🤬🤬
показати весь коментар
21.01.2025 17:06 Відповісти
Як радіоапаратура захистиь від КАБів? Просто владі всіх рівнів гроші нікуди дівати, а весь ютуб в роликах з передової з проханням про допомогу від громадян.
показати весь коментар
21.01.2025 17:47 Відповісти
Знову все нові і нові свинарчуки Боневтіка. Та скільки їх там, бо кожного дня появляється інформація, що крали, мародерили і ніякого контролю.
показати весь коментар
21.01.2025 18:28 Відповісти
А шо там Резниченко-Хланта? Ермак отмазал? Предлагаю простить, понять и отпустить за бугор, а активы конфисковать и перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, как это было с активами Медведчука
показати весь коментар
22.01.2025 03:56 Відповісти
 
 