Фінансові махінації на обороні з мільйонними збитками: викрито двох посадовців підприємства Дніпровської міськради. ФОТО

Повідомлено про підозру директору та заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовці проводили закупівлі відповідно до "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки". Директор підприємства під час закупівлі радіоапаратури не забезпечила належне обґрунтування та економічне використання коштів. Товар придбали за завищеними порівняно з ринковими цінами, що завдало місцевому бюджету понад 2 млн грн збитків.

Читайте: Розтрата на 3,5 мільйона гривень: ВАКС засудив експосадовців підприємства "Укрборонпрому" до 8 років ув’язнення

Своєю чергою заступник директора підприємства уклав договори на закупівлю теле-, відео- та радіотехнічної апаратури за завищеними на 25% цінами. Внаслідок цього за закуплений товар переплачено майже 9,2 млн грн.

Також читайте: Переплатили за комп’ютерне обладнання майже 1,3 млн грн: судитимуть екскерівницю відділу КМДА

Повідомляється, що в межах кримінального провадження триває слідство.