УКР
До 5 років за ґратами засуджено львів’янина за підпал автівок ЗСУ. ФОТО

Мешканця Львова засудили до 5 років вязниці за вчинення підпалів автівок військових та залучення до цього неповнолітнього.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Доведено, що чоловік погодився на "роботу", запропоновану через один із телеграм-каналів, де за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду. Після виконання злочину зловмисник знімав підпал на відео та передавав його замовнику для звіту, отримуючи за це оплату.

Також читайте: Росіяни найчастіше для підпалів вербують неповнолітніх та людей із залежностями, - речник СБУ Дехтяренко

Вирок за підпал автівок ЗСУ

Як зазначається, після спалення першого автомобіля чоловік залучив до злочину знайомого. Разом вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на суму майже 800 тис грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито агента РФ, який із в’язниці координував підпали поліцейських та військових автівок у Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловіка визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 304 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок за підпал автівок ЗСУ

Повідомляється, що матеріали справи щодо неповнолітнього виділено в окреме провадження, яке наразі перебуває на розгляді суду. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

авто (6330) Львів (3131) підпал (718) Львівська область (2528) Львівський район (97)
Топ коментарі
+18
5 років за диверсії проти ЗСУ, під час війни?!? А за крадіжку цивільного авто дають до 8 років...
21.01.2025 18:50 Відповісти
+6
Мало!
21.01.2025 18:51 Відповісти
+3
... на розмінування! Попереду інженерних військ, щоб ризику життя воїнам зменшити! Курва
21.01.2025 18:56 Відповісти
Судді якісь
21.01.2025 18:51 Відповісти
один кросівок вже зжер
21.01.2025 18:52 Відповісти
Хотів втекти - у дупу засунули...
21.01.2025 18:55 Відповісти
... на розмінування! Попереду інженерних військ, щоб ризику життя воїнам зменшити! Курва
21.01.2025 18:56 Відповісти
Чого п'ять. Все просто. Групи і попереднього зговору немає (подєльніка вивели в окреме провадження) і після третини строку на УДО. А іншому палію можна сміливо давати умовно. Прокурори порєшали вчєра.
21.01.2025 19:01 Відповісти
Краще би воно було мобілізованим і штурмувало Курск.

На початку липня 2024 Артем Я. у чаті в Telegram почав спілкування з російським спецагентом, який запропонував йому заробити грошей на підпалах автомобілів військових ЗСУ. Обвинувачений погодився на пропозицію і за роботу йому обіцяли 3 тис. доларів винагороди за кожне авто.

На наступний день диверсант купив по літру керосину та рідкого розпалювача і залишив їх у камері схову в магазині. Згодом він знайшов автомобіль, який належить військовослужбовцю, сфотографував його та погодив підпал з росіянином. Того ж дня, ввечері, він підпалив автомобіль та втік.

Через день обвинувачений залучив до підпалів 17-річного знайомого, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, після чого злочинці знайшли військовий Jeep на вул. Широкій та підпалили його. Суд також встановив, що злочинці причетні ще й до підпалу Volkswagen Crafter також на вул. Широкій. Обох ху*їв затримали правоохоронці під час третього підпалу у липні минулого року.
21.01.2025 19:03 Відповісти
Гроші компенсував за збитки?
21.01.2025 19:09 Відповісти
Під час війни не меньше 55років з конфіскацією...При зепідрах це не скінчиться.
21.01.2025 19:20 Відповісти
що таке???оце так термін!!!!!!!!!!!!!!!!!! підпалив автівку відсиділо і живе та здорове.. Там і в депутати попаде у Верх.Раду від ОПЗЖ або іншої сраки
22.01.2025 05:15 Відповісти
З такими безголовими покидьками потрібно боротися за допомогою гривні та лопати.

Ввести штраф за співпрацю з ворогом (корупцію прирівняти до цього) у 5-10 млн гривень, які будуть йти на спецрахунок, з якого кошти будуть розподілятися напряму в бригади. І військовий збір пожиттєво у 30-50% від з/п та пенсії. Пожиттєвий аудит прибутків та затрат. Заборона балотуватися та працевлаштовуватися у будь яких установах влади (будь-якого рівня), банківської сфери та освіти (список можна розширити). Додатково 365 днів громадських робіт.

У разі неможливості виплати штрафу замінюють їх громадськими роботами з мін. по закону з/п, 50% відсотків з неї буде йти на покриття штрафу, у разі неякісного виконання обов'язків сума на виплату штрафу не буде зарахована.
22.01.2025 06:33 Відповісти
Они ненавидят Украину, почему так мало дают. Закон должен быть жёсткий все которые против Украины и сепаратизм
29.01.2025 19:04 Відповісти
 
 