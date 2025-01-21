До 5 років за ґратами засуджено львів’янина за підпал автівок ЗСУ. ФОТО

Мешканця Львова засудили до 5 років вязниці за вчинення підпалів автівок військових та залучення до цього неповнолітнього.

Доведено, що чоловік погодився на "роботу", запропоновану через один із телеграм-каналів, де за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду. Після виконання злочину зловмисник знімав підпал на відео та передавав його замовнику для звіту, отримуючи за це оплату.

Як зазначається, після спалення першого автомобіля чоловік залучив до злочину знайомого. Разом вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на суму майже 800 тис грн.

Чоловіка визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 304 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Повідомляється, що матеріали справи щодо неповнолітнього виділено в окреме провадження, яке наразі перебуває на розгляді суду. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.