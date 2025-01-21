До 5 років за ґратами засуджено львів’янина за підпал автівок ЗСУ. ФОТО
Мешканця Львова засудили до 5 років вязниці за вчинення підпалів автівок військових та залучення до цього неповнолітнього.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Доведено, що чоловік погодився на "роботу", запропоновану через один із телеграм-каналів, де за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду. Після виконання злочину зловмисник знімав підпал на відео та передавав його замовнику для звіту, отримуючи за це оплату.
Як зазначається, після спалення першого автомобіля чоловік залучив до злочину знайомого. Разом вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на суму майже 800 тис грн.
Чоловіка визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 304 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Повідомляється, що матеріали справи щодо неповнолітнього виділено в окреме провадження, яке наразі перебуває на розгляді суду. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На початку липня 2024 Артем Я. у чаті в Telegram почав спілкування з російським спецагентом, який запропонував йому заробити грошей на підпалах автомобілів військових ЗСУ. Обвинувачений погодився на пропозицію і за роботу йому обіцяли 3 тис. доларів винагороди за кожне авто.
На наступний день диверсант купив по літру керосину та рідкого розпалювача і залишив їх у камері схову в магазині. Згодом він знайшов автомобіль, який належить військовослужбовцю, сфотографував його та погодив підпал з росіянином. Того ж дня, ввечері, він підпалив автомобіль та втік.
Через день обвинувачений залучив до підпалів 17-річного знайомого, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, після чого злочинці знайшли військовий Jeep на вул. Широкій та підпалили його. Суд також встановив, що злочинці причетні ще й до підпалу Volkswagen Crafter також на вул. Широкій. Обох ху*їв затримали правоохоронці під час третього підпалу у липні минулого року.
Ввести штраф за співпрацю з ворогом (корупцію прирівняти до цього) у 5-10 млн гривень, які будуть йти на спецрахунок, з якого кошти будуть розподілятися напряму в бригади. І військовий збір пожиттєво у 30-50% від з/п та пенсії. Пожиттєвий аудит прибутків та затрат. Заборона балотуватися та працевлаштовуватися у будь яких установах влади (будь-якого рівня), банківської сфери та освіти (список можна розширити). Додатково 365 днів громадських робіт.
У разі неможливості виплати штрафу замінюють їх громадськими роботами з мін. по закону з/п, 50% відсотків з неї буде йти на покриття штрафу, у разі неякісного виконання обов'язків сума на виплату штрафу не буде зарахована.