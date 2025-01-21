УКР
Правоохоронці затримали засновницю благодійної організації яка створила схему переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

Засновницю благодійної організації викрито на схемі переправлення чоловіків за кордон.

Про це інформує Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників.

"Схему викрили прикордонники разом із Нацполіцією та СБУ. "Благодійниці" повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки суд обрав затриманій запобіжний захід – домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Затримано організаторку схеми виїзду за кордон

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) ухилянти (1130)
Благодійниця!!!!!
....одна на фото, без ансам***, ... ***....
21.01.2025 19:56 Відповісти
100 0/0 Кармен !
21.01.2025 20:29 Відповісти
Здрисне за бугор. Післязавтра. Все як завжди...
22.01.2025 14:33 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ
22.01.2025 19:09 Відповісти
"надавала консультації та детальні інструкції" Джерело: https://censor.net/ua/p3531518 бугага, тільки шмаркляві за таке можуть посадити, добре, що думки, не можуть читати, бо вже б уіх посадили, за замах на гундосого ублюдка.
22.01.2025 20:52 Відповісти
 
 