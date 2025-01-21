Правоохоронці затримали засновницю благодійної організації яка створила схему переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

Засновницю благодійної організації викрито на схемі переправлення чоловіків за кордон.

Про це інформує Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників.

"Схему викрили прикордонники разом із Нацполіцією та СБУ. "Благодійниці" повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки суд обрав затриманій запобіжний захід – домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

