УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 317 30

Російський агент намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині. Зрадника затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, що використовується для вантажних перевезень.

Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська агентка готувала теракт біля будівлі структурного підрозділу СБУ в центрі Києва. Її затримано. ФОТОрепортаж

підривник залізниці на Рівненщині
підривник залізниці на Рівненщині
підривник залізниці на Рівненщині

Зловмисника затримали "на гарячому"

Утім, зловмисник не встиг навіть встановити СВП, оскільки СБУ затримала його біля колії "на гарячому".

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох неповнолітніх агентів РФ, які підірвали вибухівки поблизу двох райвідділів поліції у Харкові, - СБУ. ФОТО

Що встановило розслідування?

Фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.

Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання - він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

вибухівка (475) залізниця (1525) СБУ (12979) шпигунство (1015) Рівненська область (1190)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
цей фронт у тилу вже починає підзайобувати.
показати весь коментар
03.02.2025 10:36 Відповісти
+14
Одне питання, чому ця почвара займалася вандалізмом на місцях поховання захисників і не сіла? Генералів, по придуманих статтях. зелень садить відразу.
показати весь коментар
03.02.2025 10:46 Відповісти
+12
Чому воно ще живе або хоча б не сидить після вандалізму над могилами воїнів? Тим більше, якщо хотів на паРашу, чому його туди не випустили?!
показати весь коментар
03.02.2025 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цей фронт у тилу вже починає підзайобувати.
показати весь коментар
03.02.2025 10:36 Відповісти
Це тільки початок. Самий кошмар буде якщо Україна підпише так звану мирну угоду. І десятки тисяч звільнившихся з фронту виродків ***** перекине в Україну для вбивств і терактів
показати весь коментар
03.02.2025 10:43 Відповісти
до хоч якоїсь мирної угоди ще як до неба рачки. Тільки Келогу про е не кажіть.
показати весь коментар
03.02.2025 10:49 Відповісти
Цим келлогам можна казати все, вони на пєтушатніку

показати весь коментар
03.02.2025 11:53 Відповісти
мирное соглашение не означает открытие границ
показати весь коментар
03.02.2025 13:22 Відповісти
вот до чого ТЦК цивільних довела !

вже стали кидатись з тротиловим шашками на рельси..

.
показати весь коментар
03.02.2025 13:12 Відповісти
у вас у слові "дебільних" дві обдруківки.
показати весь коментар
03.02.2025 13:17 Відповісти
Чергова мерзенна мерзота...
показати весь коментар
03.02.2025 10:37 Відповісти
Чому воно ще живе або хоча б не сидить після вандалізму над могилами воїнів? Тим більше, якщо хотів на паРашу, чому його туди не випустили?!
показати весь коментар
03.02.2025 10:38 Відповісти
Сволота
показати весь коментар
03.02.2025 10:42 Відповісти
зуб даю - прихожанин мпц.
показати весь коментар
03.02.2025 10:45 Відповісти
Одне питання, чому ця почвара займалася вандалізмом на місцях поховання захисників і не сіла? Генералів, по придуманих статтях. зелень садить відразу.
показати весь коментар
03.02.2025 10:46 Відповісти
Генерали звісно не святі, а ось починати боротьбу із корупцією треба починати з судів і прокуратури. Бо те, що ця потвора не сидить їх пряма провина!!!
показати весь коментар
03.02.2025 11:45 Відповісти
Зачем зря тратить время на возню с этим уродом, просто нужно было положить его на рельсы, вместо взрывчатки и пусть поезд восстановит справедливость.
показати весь коментар
03.02.2025 10:51 Відповісти
Коли вже це припинится ? ворог відчуває безкарність невже важко раз і назавжди заблокувати всі телеграм канали які використовує ворог для вербування бидла ? я вже не кажу що в країні яка воює відсутнє будь яке національно патріотичне виховання .Так за що воюєм за збереження України і українського народу який рашиські варвари хочуть знищити ,чи може за рейтинг "найвеличнішого" ?
показати весь коментар
03.02.2025 10:54 Відповісти
''Ковпаківець''. Дрібнота.
Великі прихильники мордору сидять в ОПі, і вони недоторкані.
показати весь коментар
03.02.2025 10:57 Відповісти
23, вже притягувався... Бережемо гєнафонда?
показати весь коментар
03.02.2025 11:04 Відповісти
Вставити оту вибухівку йому в дупло і підірвати!
показати весь коментар
03.02.2025 11:07 Відповісти
Схоже на кіно про диверсантів.
показати весь коментар
03.02.2025 11:15 Відповісти
тепер будуть #издить шо гумову коняку і потім поїде валити ліс який не саджав .
показати весь коментар
03.02.2025 11:15 Відповісти
Тобто якась паскуда має доступ до вибухівки, можливість її розвозити по схронах, пересуватись по країні, щоб облаштовувати схрони і все це під час тотального полювання тцкашно-поліцейських груп. Цікаво з документами якого відомства в кишені гнида?
показати весь коментар
03.02.2025 11:18 Відповісти
Вголос про це відомство говорити не можна , знають майже всі .
показати весь коментар
03.02.2025 11:22 Відповісти
Можливо, тому, що воно ще дитя - йому 23 рочків
показати весь коментар
03.02.2025 12:49 Відповісти
Це классика нашої судової системи та її кураторів з ОП та ВР, - тварюка вже притягувалася до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових і, як ми бачимо - вже на волі і продовжує злочинну діяльність! Такі пацюки невиліковні, і якщо не можна їх страчувати, то довічне ув'язнення за зраду Батьківщини треба давати одразу і назавжди! А по хорошому треба було підірвати паскуду на тому пристрої - необережне поводження з вибухівкою...
показати весь коментар
03.02.2025 11:30 Відповісти
Який він зрадник, він диверсант, підлягає розстрілу по закону воєнного часу!
показати весь коментар
03.02.2025 12:24 Відповісти
Відрізати яйці
показати весь коментар
03.02.2025 13:24 Відповісти
Уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

Читай "притягався чисто умовно оскільки реального терміну скоріше всього не отримав."

У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію

Так чому славне СБУ не допомогло йому вилетіти за поребрик якщо воно знало, що це ворог та потенційний диверсант. Ага, зрозуміло. В СБУ часу не було бо потрібно було кошмарити патріотів типу Червінського.
показати весь коментар
03.02.2025 13:47 Відповісти
Якась неправильна контррозвідка... Погріють тіпу простату на рейці, жорстоко і цинічно(насправді ні).
показати весь коментар
03.02.2025 16:22 Відповісти
Хлопак з Львівщини? Дивно що не в вишиванці.
показати весь коментар
03.02.2025 19:29 Відповісти
 
 