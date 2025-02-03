Окупанти атакували дронами автівки швидкої та поліції на Харківщині. ФОТО
У понеділок, 3 лютого, російські загарбники атакували дроном авто швидкої медичної допомоги у Куп'янську під час транспортування пацієнта. Також окупанти атакували авто поліції в Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Ще один російський дрон влучив у службове авто поліції у селі Канцедалівка. Обійшлося без постраждалих.
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Муля #591261
показати весь коментар03.02.2025 16:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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