Окупанти атакували дронами автівки швидкої та поліції на Харківщині. ФОТО

У понеділок, 3 лютого, російські загарбники атакували дроном авто швидкої медичної допомоги у Куп'янську під час транспортування пацієнта. Також окупанти атакували авто поліції в Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Ще один російський дрон влучив у службове авто поліції у селі Канцедалівка. Обійшлося без постраждалих.

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