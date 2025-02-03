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Окупанти атакували дронами автівки швидкої та поліції на Харківщині. ФОТО

У понеділок, 3 лютого, російські загарбники атакували дроном авто швидкої медичної допомоги у Куп'янську під час транспортування пацієнта. Також окупанти атакували авто поліції в Куп'янському районі Харківської області. 

Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

обстріл швидкої на Харківщині

Ще один російський дрон влучив у службове авто поліції у селі Канцедалівка. Обійшлося без постраждалих.

Дивіться також: Окупанти атакували Куп’янськ БпЛА: Двоє постраждалих, спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4338) обстріл (29195) Харківська область (1098) Куп’янський район (245) Куп’янськ (805) війна в Україні (4731)


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Ждуни сидять на лінії фронту,чекають рузькій мір, а рятувальники та медики їх обслуговують,ризикуючи життям! А навіщо?
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03.02.2025 16:49 Відповісти
 
 