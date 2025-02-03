Росіяни почали споряджати дрони-приманки "Гербера" бойовими частинами, - Defense Express. ФОТО

Росія почала оснащувати дрони-приманки "Гербера" бойовими частинами вагою до 5 кг. Раніше такі безпілотники росіяни використовували як приманку для виснаження української ППО.

Про це пише портал Defense Express, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що у збитих російських дронах "Гербера", які зроблені з пінопласту та використовуються у якості хибних цілей, почали знаходити бойові частини. На нововведення російських загарбників звернули увагу у мережі, опублікувавши відповідні фото.

На фото було показано дрон "Гербера", в середині якого встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кг. Зазначається, що цей БпЛА може бути оснащений бойовими частинами різних типів вагою до 5 кг.

Бойова частина встановлюється у носову частину безпілотника.

Defense Express зауважує, що росіяни ще під час демонстрації дрона у липні минулого року демонстрували можливість бойового оснащення цього дрона та використання у ролі баражуючого боєприпаса. Водночас на дрон росіяни ще планували встановлювати камеру та систему зв'язку.

"Водночас у простішому варіанті "Гербера" може атакувати цілі аналогічну "Шахеду", тобто просто за закладеними у пам'ять координатами. Також не слід нехтувати загрозою того, що ворог може встановлювати на бойові частини підривачі для самоліквідації через певний проміжок часу, або за іншими тригерами", - зазначають у Defense Express.

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