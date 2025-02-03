Росіяни завдали авіудару по Куп’янську, поранено людину. ФОТО
3 лютого близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-250", - зазначають правоохоронці.
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Lemberg #565313
показати весь коментар03.02.2025 19:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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