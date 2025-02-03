УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11257 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
701 1

Росіяни завдали авіудару по Куп’янську, поранено людину. ФОТО

3 лютого близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-250", - зазначають правоохоронці.

Читайте: Росіяни вдарили по Куп’янську з РСЗВ, поранено людину. ФОТО

Частина російської бомби

Автор: 

обстріл (29195) Куп’янськ (805) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Внаслідок авіаудару підбили су-27 з відстані 130км.Пілот капітан Б.не повернувся із завдання.
показати весь коментар
03.02.2025 19:35 Відповісти
 
 