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Донька нардепа Дубневича купила квартиру в Дубаї за 1,2 млн євро і запустила бізнес в ОАЕ, - ЗМІ. ФОТО

Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Проаналізовані NGL.media документи свідчать, що квартиру у престижному дубайському районі Бурдж Халіфа донька Дубневича купила 23 листопада 2022 року. Квартира з трьома спальнями загальною площею 145 м² у хмарочосі "Forte Tower 2" обійшлась їй у 4,5 млн дирхамів ОАЕ (44,8 млн грн або 1,2 млн євро за курсом НБУ). Власність Пиртко на цю квартиру підтверджується також даними системи Mollak департаменту земельних ресурсів міста Дубай.

Хмарочос Forte Tower 2 у Дубаї
Хмарочос "Forte Tower 2" престижному дубайському районі Бурдж Халіфа

У грудні 2023 року Роксолана Пиртко передала свою квартиру в оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.

У доньки Дубневича в Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес. У 2022 році компанія Symbol Consulting DMCC отримала місцеву ліцензію на маркетингові послуги та управлінські консультації терміном на три роки. Отримання такої ліцензії є обов’язковим для ведення бізнес-діяльності в ОАЕ.

Зв’язки дубайської компанії з родиною Дубневичів підтверджує наповнення сайту Symbol Consulting DMCC, де перераховані основні сімейні проекти – як-от торговий центр Spartak у Львові, сонячні електростанції на Львівщині чи нещодавно започаткований консалтинговий бізнес у Словаччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заставу за нардепа Дубневича в сумі 56 млн грн перераховано на підтримку ЗСУ, - САП

Нагадаємо, раніше NGL.media з’ясували, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting і акціонеркою ще однієї словацької компанії V. Investment SE. У вересні 2023 року вона разом зі своїм чоловіком придбали за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.

Роксолана Пиртко дочка нардепа Дубневича

Михайло Пиртко, чоловік Роксолани Пиртко, ймовірно також певний час володів компанією в ОАЕ, яка називалась P&P і яка припинила діяльність у 2024 році. В оголошенні, опублікованому у травні місцевою діловою газетою The Gulf Time було вказано, що людина з таким прізвищем та ім’ям володіла 100% акцій P&P, але детальнішої інформації про роботу цієї компанії NGL.media знайти не вдалося. Відомо лише, що у 2021 році P&P отримала в ОАЕ ліцензію на маркетингові консультації та дослідження.

Роксолана Пиртко залишається співзасновницею низки компаній в Україні – "Львівбудмакс-інвест", ТЦ "Роксолана", "Передзвін", "Цетуля Солар" та "Ліг Агро". Найбільша кількість нерухомості, за даними YouControl, сконцентрована на "Передзвоні". На цю компанію також записаний автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2024 року випуску.

Куди зник Ярослав Дубневич?

Батько Роксолани, народний депутат Ярослав Дубневич, є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя. Ще у лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України. Реальне місцезнаходження Ярослава Дубневича, оголошеного у листопаді 2023 року у міжнародний розшук, досі не вдалося встановити.

Також дивіться: Нардепу Дубневичу повідомлено про підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн, - НАБУ. ВIДЕО

Автор: 

депутат (1781) Дубай (77) ОАЕ (343) Дубневич Ярослав (162)


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Топ коментарі
+27
Це просто наочний посібник як у фрезерувальника Миколи можуть заблокувати картку за переказ у 7.000грн і змушувати місяць доводити, що той не бурундук, а інші лапочки спокійно мільйонами в Дубаї та в нас «інвестують» так би мовити...
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03.02.2025 22:13 Відповісти
+22
З украдених наших податків. Чому заздрити? Треба відбирати майно на користь держави.
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03.02.2025 22:11 Відповісти
+21
А чого ще очікувати від дочки петеушника Ярослава Дубне́вича? (1987 - закінчив взуттєве училище № 32 в Пустомитівського районі Львівської області, працював пресувальником).
Це його єдина, справжня (не куплена освіта).

А потім начепив "патріотичну" вишиванку і почав красти.
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03.02.2025 21:54 Відповісти
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Купила й молодець.
Давайте позаздримо?
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03.02.2025 21:40 Відповісти
З украдених наших податків. Чому заздрити? Треба відбирати майно на користь держави.
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03.02.2025 22:11 Відповісти
Це просто наочний посібник як у фрезерувальника Миколи можуть заблокувати картку за переказ у 7.000грн і змушувати місяць доводити, що той не бурундук, а інші лапочки спокійно мільйонами в Дубаї та в нас «інвестують» так би мовити...
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03.02.2025 22:13 Відповісти
Радісний лох, це круто.
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03.02.2025 22:52 Відповісти
потрібно як з тим що у мацкві грохнули…
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03.02.2025 21:41 Відповісти
Таке враження що той Дубай то є якийсь притон для пострадянських казнокрадів та їх личинок з жлобсько-колгоспними замашками.
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03.02.2025 21:42 Відповісти
https://dynasty-uae.com/uk/vidkryttya-kompaniyi-v-oae/reyestracziya-ofshornoyi-kompaniyi-v-oae/#:~:text=%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%90%D0%95%20%E2%80%93%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0,%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%2D%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%96%D0%B7%207%20%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2. Реєстрація офшорної компанії в ОАЕ
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03.02.2025 22:56 Відповісти
))))) якраз і я про те подумав.
Продублюю коментар, на всяк випадок))
Мабуть Дубаї дуже процвітають через таких СНГ-"інвесторів"
На накрадені гроші батька чи чоловіка/хахаля відкривають якусь контору і все - профіт! У інстаграмі просто бахіня, світська левиця та бізнесвумєнь
А на справді профіт від цього суцільного ІБД мають дубайці ( продавчині і продавці квартир, бутиків, товарів, оформлення бізнесів, готелі, ресторани тощо )
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03.02.2025 22:59 Відповісти
Як і Монако.
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03.02.2025 23:18 Відповісти
Талановита донька талановитого батька. Що тут ще казати
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03.02.2025 21:50 Відповісти
Ось і кінець епохи бідності! Радіємо за співвітчизників.
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03.02.2025 22:34 Відповісти
Дубневич - "Удар" (2012-2014), БПП(2014-2019), "За майбутнє "
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03.02.2025 22:49 Відповісти
А чого ще очікувати від дочки петеушника Ярослава Дубне́вича? (1987 - закінчив взуттєве училище № 32 в Пустомитівського районі Львівської області, працював пресувальником).
Це його єдина, справжня (не куплена освіта).

А потім начепив "патріотичну" вишиванку і почав красти.
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03.02.2025 21:54 Відповісти
Пішов по стопах бро
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03.02.2025 22:15 Відповісти
Памятаю який розгорівся скандал коли того махрового грабіжника державних фінансів Дубневича зареєстрували кандидатом на виборах до ВР і він через маніпуляції і використання адмінресурсу корумпованих чиновників отримав депутатський мандат у 2020р.
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03.02.2025 23:44 Відповісти
У 2014 році обраний народним депутатом 8-го скликання за округом №120 (Львівська область), балотувався від "Блоку Петра Порошенка". Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. Разом з Ярославом Дубневичем до Ради пройшов тоді його брат Богдан.

Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Дубневич увійшов до списку прогульників серед нардепів Верховної Ради 9-го скликання. Він пропустив 75% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.
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04.02.2025 10:05 Відповісти
А каких победах речь, когда все ****** . Царь Лох...
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03.02.2025 21:58 Відповісти
Прості люди гинуть за їхні маєтки. Хай би дубневичі залишились один на один з рашистами. Але вони стали б колаборантами і трохи поділилися б з рашистами
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03.02.2025 21:59 Відповісти
Львів - місто патріотів. Не може бути!! А може і не може...
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03.02.2025 22:00 Відповісти
Якщо в сім'ї 1 ідіот , то це не привід називати її ідіотською. Будьте об'єктивним 🤔
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03.02.2025 22:22 Відповісти
І шо? Ось подивіться який такий сякий! Пишете щоб звичайних людей що злити? заздрити? Що зробили щоб такого не було? Нічого! Факти тижня.
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03.02.2025 22:01 Відповісти
Отак влада ставить громадян на шпагат: іди захищай свій дім і родину , з однієї сторони, а з іншої захищай владу корупціонерів, ментів, прокурорів, суддів та іншої знаті, що паразитує на державних інтересах і народу України.
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03.02.2025 22:14 Відповісти
І що? Це перший подібний випадок?
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03.02.2025 22:26 Відповісти
це вам не тцуком бігати, віджимати бабло у громадян
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03.02.2025 22:50 Відповісти
She had better spent some of this money to get herself a pair of nice tits.
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03.02.2025 22:51 Відповісти
Надо принять более жесткие меры против ухилянтов чем бусификация!
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03.02.2025 22:51 Відповісти
Мабуть Дубаї дуже процвітають через таких СНГ-"інвесторів"
На накрадені гроші батька чи чоловіка/хахаля відкривають якусь контору і все - профіт! У інстаграмі просто бахіня, світська левиця та бізнесвумєнь
А на справді профіт від цього суцільного ІБД мають дубайці ( продавчині і продавці квартир, бутиків, товарів, оформлення бізнесів, готелі, ресторани тощо )
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03.02.2025 22:52 Відповісти
Ну і наймані менеджери та клєрки з дубайськими зарплатами 😁😁😁😁
Давно доказано - "наші" горе-бізнесюки успішни лише в умовах СНГ, а там де система діє по закону - шиш )))) бо їх успіх - це олігархічна модель або чиновник з фірмою прокладкою ( відкати, тендери, потоки грошей)
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03.02.2025 22:55 Відповісти
Такі корупціонери й грабіжники мільярдів державних фінансів зазвичай відкривають свої фейкові контори не для бізнесу і отримання доходу, а для легалізації і відмивання тон награбованого бабла щоб ним можна було вільно користуватися у цивілізованих країнах.
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03.02.2025 23:49 Відповісти
Дивно, а про нього нічого татаров з Генпрокуратурою і не роблять?
Він же не генерали з фронту?.. СБУ З СЗР, теж ні кують, ні мелють?
Оманський з гетьманцевим, мабуть, таких охороняють!
Бізнес процвітає, ніяких тобі санкцій від зеленського, з його нікчемним РНБОУ!
Війна в Україні, а не у кришувальників з опу?
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03.02.2025 23:30 Відповісти
а у нас там депутата Дубова часом нема? ну, так щоб серед трьох заблукати, а то між двома, дубінським і дубнєвічєм - це вже якось смішно буде виглядати.
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03.02.2025 23:55 Відповісти
Демагогия для дурачков. Народ хоть как то догадывается сколько по миру скупили недвижимости за последние 25 лет те, кто нам зачитывал и горлопанил сказки, в которые мы верили с упоением??? И это не вернуть!
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04.02.2025 10:09 Відповісти
 
 