Донька нардепа Дубневича купила квартиру в Дубаї за 1,2 млн євро і запустила бізнес в ОАЕ, - ЗМІ. ФОТО

Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Проаналізовані NGL.media документи свідчать, що квартиру у престижному дубайському районі Бурдж Халіфа донька Дубневича купила 23 листопада 2022 року. Квартира з трьома спальнями загальною площею 145 м² у хмарочосі "Forte Tower 2" обійшлась їй у 4,5 млн дирхамів ОАЕ (44,8 млн грн або 1,2 млн євро за курсом НБУ). Власність Пиртко на цю квартиру підтверджується також даними системи Mollak департаменту земельних ресурсів міста Дубай.

Хмарочос "Forte Tower 2" престижному дубайському районі Бурдж Халіфа

У грудні 2023 року Роксолана Пиртко передала свою квартиру в оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.

У доньки Дубневича в Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес. У 2022 році компанія Symbol Consulting DMCC отримала місцеву ліцензію на маркетингові послуги та управлінські консультації терміном на три роки. Отримання такої ліцензії є обов’язковим для ведення бізнес-діяльності в ОАЕ.

Зв’язки дубайської компанії з родиною Дубневичів підтверджує наповнення сайту Symbol Consulting DMCC, де перераховані основні сімейні проекти – як-от торговий центр Spartak у Львові, сонячні електростанції на Львівщині чи нещодавно започаткований консалтинговий бізнес у Словаччині.

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Нагадаємо, раніше NGL.media з’ясували, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting і акціонеркою ще однієї словацької компанії V. Investment SE. У вересні 2023 року вона разом зі своїм чоловіком придбали за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.

Михайло Пиртко, чоловік Роксолани Пиртко, ймовірно також певний час володів компанією в ОАЕ, яка називалась P&P і яка припинила діяльність у 2024 році. В оголошенні, опублікованому у травні місцевою діловою газетою The Gulf Time було вказано, що людина з таким прізвищем та ім’ям володіла 100% акцій P&P, але детальнішої інформації про роботу цієї компанії NGL.media знайти не вдалося. Відомо лише, що у 2021 році P&P отримала в ОАЕ ліцензію на маркетингові консультації та дослідження.

Роксолана Пиртко залишається співзасновницею низки компаній в Україні – "Львівбудмакс-інвест", ТЦ "Роксолана", "Передзвін", "Цетуля Солар" та "Ліг Агро". Найбільша кількість нерухомості, за даними YouControl, сконцентрована на "Передзвоні". На цю компанію також записаний автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2024 року випуску.

Куди зник Ярослав Дубневич?

Батько Роксолани, народний депутат Ярослав Дубневич, є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя. Ще у лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України. Реальне місцезнаходження Ярослава Дубневича, оголошеного у листопаді 2023 року у міжнародний розшук, досі не вдалося встановити.

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