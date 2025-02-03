Донька нардепа Дубневича купила квартиру в Дубаї за 1,2 млн євро і запустила бізнес в ОАЕ, - ЗМІ. ФОТО
Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.
Проаналізовані NGL.media документи свідчать, що квартиру у престижному дубайському районі Бурдж Халіфа донька Дубневича купила 23 листопада 2022 року. Квартира з трьома спальнями загальною площею 145 м² у хмарочосі "Forte Tower 2" обійшлась їй у 4,5 млн дирхамів ОАЕ (44,8 млн грн або 1,2 млн євро за курсом НБУ). Власність Пиртко на цю квартиру підтверджується також даними системи Mollak департаменту земельних ресурсів міста Дубай.
У грудні 2023 року Роксолана Пиртко передала свою квартиру в оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.
У доньки Дубневича в Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес. У 2022 році компанія Symbol Consulting DMCC отримала місцеву ліцензію на маркетингові послуги та управлінські консультації терміном на три роки. Отримання такої ліцензії є обов’язковим для ведення бізнес-діяльності в ОАЕ.
Зв’язки дубайської компанії з родиною Дубневичів підтверджує наповнення сайту Symbol Consulting DMCC, де перераховані основні сімейні проекти – як-от торговий центр Spartak у Львові, сонячні електростанції на Львівщині чи нещодавно започаткований консалтинговий бізнес у Словаччині.
Нагадаємо, раніше NGL.media з’ясували, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting і акціонеркою ще однієї словацької компанії V. Investment SE. У вересні 2023 року вона разом зі своїм чоловіком придбали за 600 тис. євро двоповерховий будинок у Братиславі.
Михайло Пиртко, чоловік Роксолани Пиртко, ймовірно також певний час володів компанією в ОАЕ, яка називалась P&P і яка припинила діяльність у 2024 році. В оголошенні, опублікованому у травні місцевою діловою газетою The Gulf Time було вказано, що людина з таким прізвищем та ім’ям володіла 100% акцій P&P, але детальнішої інформації про роботу цієї компанії NGL.media знайти не вдалося. Відомо лише, що у 2021 році P&P отримала в ОАЕ ліцензію на маркетингові консультації та дослідження.
Роксолана Пиртко залишається співзасновницею низки компаній в Україні – "Львівбудмакс-інвест", ТЦ "Роксолана", "Передзвін", "Цетуля Солар" та "Ліг Агро". Найбільша кількість нерухомості, за даними YouControl, сконцентрована на "Передзвоні". На цю компанію також записаний автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2024 року випуску.
Куди зник Ярослав Дубневич?
Батько Роксолани, народний депутат Ярослав Дубневич, є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя. Ще у лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.
Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України. Реальне місцезнаходження Ярослава Дубневича, оголошеного у листопаді 2023 року у міжнародний розшук, досі не вдалося встановити.
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Продублюю коментар, на всяк випадок))
Мабуть Дубаї дуже процвітають через таких СНГ-"інвесторів"
На накрадені гроші батька чи чоловіка/хахаля відкривають якусь контору і все - профіт! У інстаграмі просто бахіня, світська левиця та бізнесвумєнь
А на справді профіт від цього суцільного ІБД мають дубайці ( продавчині і продавці квартир, бутиків, товарів, оформлення бізнесів, готелі, ресторани тощо )
Це його єдина, справжня (не куплена освіта).
А потім начепив "патріотичну" вишиванку і почав красти.
Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Дубневич увійшов до списку прогульників серед нардепів Верховної Ради 9-го скликання. Він пропустив 75% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.
На накрадені гроші батька чи чоловіка/хахаля відкривають якусь контору і все - профіт! У інстаграмі просто бахіня, світська левиця та бізнесвумєнь
А на справді профіт від цього суцільного ІБД мають дубайці ( продавчині і продавці квартир, бутиків, товарів, оформлення бізнесів, готелі, ресторани тощо )
Давно доказано - "наші" горе-бізнесюки успішни лише в умовах СНГ, а там де система діє по закону - шиш )))) бо їх успіх - це олігархічна модель або чиновник з фірмою прокладкою ( відкати, тендери, потоки грошей)
Він же не генерали з фронту?.. СБУ З СЗР, теж ні кують, ні мелють?
Оманський з гетьманцевим, мабуть, таких охороняють!
Бізнес процвітає, ніяких тобі санкцій від зеленського, з його нікчемним РНБОУ!
Війна в Україні, а не у кришувальників з опу?