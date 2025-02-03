Гроссі повідомив, що розпочав свій візит до України: відвідає підстанцію "Київська". ФОТО
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочинає 11-й з початку повномасштабної російської агресії візит в Україну.
Про це він повідомив у соцмережі Х у понеділок увечері, 3 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Гроссі розповів, що має намір відвідати підстанцію "Київська".
"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", - розповів директор МАГАТЕ.
Він додав, що "все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для ЗАЕС".
Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня прибуде в Україну для зустрічі на високому рівні в Києві у зв'язку з "нестабільною та крихкою" ситуацією в країні.
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