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Гроссі повідомив, що розпочав свій візит до України: відвідає підстанцію "Київська". ФОТО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочинає 11-й з початку повномасштабної російської агресії візит в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі Х у понеділок увечері, 3 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі розповів, що має намір відвідати підстанцію "Київська".

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", - розповів директор МАГАТЕ.

Гроссі вирушив до України

Він додав, що "все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для ЗАЕС".

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня прибуде в Україну для зустрічі на високому рівні в Києві у зв'язку з "нестабільною та крихкою" ситуацією в країні.

Читайте також: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Україну наступного тижня

Автор: 

АЕС (1157) візит (1613) МАГАТЕ (735) Гроссі Рафаель (308)


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Топ коментарі
+6
Запхати його в четвертий енергоблок!
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03.02.2025 22:01 Відповісти
+3
гроссі -бідоссі… магате не втручається у процвітання руснявої ядерної энергетики в світі і прицьому санкціонує терористичне захоплення ядерного об'єкта … це які такі стандарти…..?стандарти бабла та лецемірства чи демократії та справедливості….
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03.02.2025 21:57 Відповісти
+1
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03.02.2025 21:52 Відповісти
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03.02.2025 21:52 Відповісти
гроссі -бідоссі… магате не втручається у процвітання руснявої ядерної энергетики в світі і прицьому санкціонує терористичне захоплення ядерного об'єкта … це які такі стандарти…..?стандарти бабла та лецемірства чи демократії та справедливості….
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03.02.2025 21:57 Відповісти
Як зазначив глава МАГАТЕ, "Ситуація погіршується. Дійсно погіршується, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні все частіше в дискусіях звучать припущення, що відмова від ядерної зброї у 1990-х роках могла бути помилковою, а також думки про те, як би розвивалися події, якби Україна досі володіла таким озброєнням. Подібне ми бачимо і в Азії, де в Республіці Корея відкрито обговорюють можливість отримання ядерної зброї. Аналогічні дискусії точаться і в Японії. Нам потрібна рішуча підтримка режиму нерозповсюдження, особливо з боку великих гравців. Ми маємо посилити роль МАГАТЕ як інструменту, що гарантує дотримання цього режиму", - наголосив Гроссі.
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03.02.2025 22:02 Відповісти
Запхати його в четвертий енергоблок!
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03.02.2025 22:01 Відповісти
Основними спонсорами є країни-члени, особливо великі економіки, такі як США, ЄС, Японія та Китай. А працюєГроссі на Рашку - ЯК ТАК?
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03.02.2025 22:06 Відповісти
АААА Китай може сказав - треба перед Трампом засвітити свою діяльність?
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03.02.2025 22:07 Відповісти
Санкції на парашу краще введи. Росатом не чув про такий?
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03.02.2025 22:13 Відповісти
приїхав винюхувати урод.
не хвилюйсь зевишкребок на таке нездатен, не той маштаб.
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03.02.2025 22:38 Відповісти
Слюняве, безхребетне про- русняве чмо
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04.02.2025 02:52 Відповісти
Ну клоун..
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05.02.2025 01:21 Відповісти
 
 