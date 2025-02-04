Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та двоє поранено. ФОТОрепортаж
Армія РФ вкотре обстріляла з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
З реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли Надеждівку, там загинув 57-річний чоловік. У селі пошкоджено два приватні будинки.
Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок та автомобіль у Комишанах, два приватні будинки в Інженерному та Новодмитрівці, житловий будинок і автомобіль у Зеленівці.
Російські військові уразили дроном приватний будинок у Станіславі.
Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал передмістя Херсону – Антонівки. Внаслідок удару 50-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя, шиї та грудної клітини. Також росіяни завдавали ударів по населеному пункту з міномета та РСЗВ.
Армія РФ атакувала безпілотником Корабельний район Херсону. Постраждав 53-річний чоловік, його доправили до лікарні з вибуховою травмою й уламковими пораненнями кінцівок. Зазнав пошкоджень житловий будинок. Також район потерпав від атак із реактивних систем залпового вогню.
У Дніпровському районі Херсону внаслідок російського артобстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.
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