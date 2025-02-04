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Новини Фото Війна
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РФ обстріляла Гуляйполе КАБами: поранено жінку. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили КАБами по Гуляйполю Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу поранено жінку, її доправили до лікарні.

Також читайте: Росіяни скинули КАБ на житлову забудову Херсону: поранено щонайменше двох людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ вдарила по Гуляйполю КАБами 4 лютого 2025 року
РФ вдарила по Гуляйполю КАБами 4 лютого 2025 року
РФ вдарила по Гуляйполю КАБами 4 лютого 2025 року

Автор: 

війна (1436) Гуляйполе (101) Запорізька область (3736) КАБ (392) Пологівський район (70) війна в Україні (4731)


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