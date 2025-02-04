РФ обстріляла Гуляйполе КАБами: поранено жінку. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили КАБами по Гуляйполю Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу поранено жінку, її доправили до лікарні.
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