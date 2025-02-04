Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару в Ізюмі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару в Ізюмі Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, до 34 людей, зокрема 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару.
На жаль, 5 осіб загинули.
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Ольга Ольга
показати весь коментар04.02.2025 14:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар04.02.2025 21:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Таня М
показати весь коментар04.02.2025 14:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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