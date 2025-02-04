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Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару в Ізюмі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму

За даними рятувальників, до 34 людей, зокрема 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару.

На жаль, 5 осіб загинули.

Автор: 

обстріл (29195) Ізюм (340) ДСНС (5160) Харківська область (1098) Ізюмський район (90) війна в Україні (4731)


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А zeлений шапітолій вже готує пАтужну Перемогу?
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04.02.2025 14:36 Відповісти
дві кремлівські потвори ні слова прокляття кацапам не написали
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04.02.2025 21:31 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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04.02.2025 14:52 Відповісти
 
 