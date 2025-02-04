Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині, загинула людина, - ДСНС. ФОТО

Одна людина загинула, ще одна травмована внаслідок влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні ввечері на автошляху поблизу села у Синельниківському районі внаслідок влучання дрону сталося займання вантажного автомобіля "ЗАЗ".

На місці події загинув чоловік, який перебував в автомобілі. Ще одного чоловіка доставлено в лікарню.

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Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.