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Ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині, загинула людина, - ДСНС. ФОТО

Одна людина загинула, ще одна травмована внаслідок влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині

Сьогодні ввечері на автошляху поблизу села у Синельниківському районі внаслідок влучання дрону сталося займання вантажного автомобіля "ЗАЗ".

Пожежа на місці влучання ворожого дрону у вантажний автомобіль

На місці події загинув чоловік, який перебував в автомобілі. Ще одного чоловіка доставлено в лікарню.

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ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль на Дніпропетровщині

Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

Автор: 

ДСНС (5160) дрони (4909) Дніпропетровська область (3861) Синельниківський район (96) війна в Україні (4731)


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Падли московитськи! Тільки й можуть, що перемагати беззбройних або завалювати все "м'ясом". Щоб ви всі повиздихали!

А ось це мене трохи дезорієнтувало: "...сталося займання вантажного автомобіля "ЗАЗ" Джерело: https://censor.net/ua/p3534012
Може тут помилка, але на фото явно не "пікап", а щось схоже на легку вантажівку. Але ж ЗАЗ таких, наче, не випускав.
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04.02.2025 20:10 Відповісти
Це звичайна ГАЗель.
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04.02.2025 20:16 Відповісти
 
 