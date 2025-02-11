УКР
"Шахеди" атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки в Кропивницькому районі. ФОТО

Війська РФ атакували "Шахедами" територію Кіровоградської області. Всю ніч і ранок в регіоні тривали повітряні тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Кропивницькому районі уламками збитого безпілотника пошкоджено вікна та покрівлі в кількох приватних домоволодіннях. Зачепило також повітряні лінії електропередач.

Також читайте: Росіяни запустили "шахеди" з декількох напрямків, - Повітряні Сили (оновлено)

Наслідки атаки на Кіровоградщину

Попередньо, минулося без без постраждалих.

Прилегла територія обстежується фахівцями.

Їх збили над кіровоградщиною, а не вони атакували її. Там немає що атакувати, хіба що поля.
11.02.2025 13:03
 
 