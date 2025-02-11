УКР
2 427 2

Росіяни атакували Бориспільський район Київщини: пошкоджено дитсадок та дві школи. ФОТОрепортаж

Повітряна тривога у Київській області тривала всію ніч. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Калашник зазначив, що комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували "Шахедами" Київщину: є пошкодження у двох районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4272) обстріл (30991) Бориспільський район (44)
Дитсадки, школи, лікарні завжди були пріоритетними цілями для кацапів.
11.02.2025 09:47 Відповісти
З ким же рашиськтм варварам воювати як не з мирним населенням ,школами ,дит. садками ,лікарнями я вже не кажу з енергетикою ? рф це не держава, це злочинне нациське терористичне утворення яке живе минулим ,що б ти здох путін і вся твоя злочинна кліка.
11.02.2025 09:55 Відповісти
 
 