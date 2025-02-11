Росіяни атакували Бориспільський район Київщини: пошкоджено дитсадок та дві школи. ФОТОрепортаж
Повітряна тривога у Київській області тривала всію ніч. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
Калашник зазначив, що комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.
