Хотіли встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ: СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
На Кіровоградщині затримано агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за технікою Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Вони мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.
Так, російські окупанти планували у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах України.
Росіяни дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київщини, який шукав "легкі" гроші у Telegram-каналах.
Згодом молодик прибув на Кіровоградщину, де почав збирати інформацію про рух військових колон. До своєї "діяльності" він залучив 17-річного жителя області, якого використав "втемну" та пообіцяв "швидкий" заробіток.
"За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому "маячок". У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались "обладнати" автомобіль ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Також СБУ встановила, що 20-річний агент РФ додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. Для конспірації агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством.
ЦЕ ВІЙНА!!! Нічого панькаться...
СБУ буде діять для "приманювання ударних сил ворога на хибні цілі"... Тобто, це буде "військова хитрість"...
Я взяв кодексів купу, і поклав перед ним... "Працюй"!... Він очі витріщив!
- Так я ж не знаю!!!
- Так от за "не знаю", ти мені і платить змушений...
А что это?
Что такое залог знаєш?
Да!
Так вот это в два раза больше! ©
Задаткам - ніт!!!!
Там ще фроза - тагда грабь))))
"...агент РФ додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ.
Джерело: https://censor.net/ua/p3535078
.
в Україні - поліція.
.
щоб того Петріота місцеві ще по дорозі кацапам здали ?
.
.
Прутін, їм обіцяв же деньох??