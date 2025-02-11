Хотіли встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ: СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині затримано агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за технікою Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

Так, російські окупанти планували у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах України.

Читайте також: Диякон УПЦ МП та психотерапевт шпигували за оборонцями Харкова, - СБУ. ФОТО

Росіяни дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київщини, який шукав "легкі" гроші у Telegram-каналах.

Згодом молодик прибув на Кіровоградщину, де почав збирати інформацію про рух військових колон. До своєї "діяльності" він залучив 17-річного жителя області, якого використав "втемну" та пообіцяв "швидкий" заробіток.

"За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому "маячок". У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались "обладнати" автомобіль ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Хотів втекти до РФ: СБУ затримала коригувальника ударів по Слов’янську. ФОТОрепортаж

Також СБУ встановила, що 20-річний агент РФ додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. Для конспірації агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.





Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством.

Читайте: Закликав перетворити Суми на "мертву зону": російського "політолога" Міхєєва заочно засуджено, - СБУ