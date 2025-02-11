УКР
Хотіли встановити GPS-маячок на авто, що супроводжує колони ЗСУ: СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині затримано агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за технікою Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині, які шпигували за колонами ЗСУ

Так, російські окупанти планували у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах України.

Читайте також: Диякон УПЦ МП та психотерапевт шпигували за оборонцями Харкова, - СБУ. ФОТО

Росіяни дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київщини, який шукав "легкі" гроші у Telegram-каналах.

Згодом молодик прибув на Кіровоградщину, де почав збирати інформацію про рух військових колон. До своєї "діяльності" він залучив 17-річного жителя області, якого використав "втемну" та пообіцяв "швидкий" заробіток.

"За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому "маячок". У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались "обладнати" автомобіль ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині, які шпигували за колонами ЗСУ

Також читайте: Хотів втекти до РФ: СБУ затримала коригувальника ударів по Слов'янську. ФОТОрепортаж

Також СБУ встановила, що 20-річний агент РФ додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. Для конспірації агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.

СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині, які шпигували за колонами ЗСУ
СБУ затримала агентів РФ на Кіровоградщині, які шпигували за колонами ЗСУ

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством.

Читайте: Закликав перетворити Суми на "мертву зону": російського "політолога" Міхєєва заочно засуджено, - СБУ

+12
От проблема! Не треба було "світиться"... Посадить дурня коло дерева, і прикувать наручниками. На груди причепить "трекер". Поряд накласти "автометалолому і замаскувать... І послать сигнал. Все це "дійство" знімать, віддалено, на відео. А потім викласти в "Телеграм"-каналі. (Коли на поклик трекера прилетять ракети...). Відразу "апетит пропаде", у інших "заробітчан"...
ЦЕ ВІЙНА!!! Нічого панькаться...
11.02.2025 10:30 Відповісти
+8
Сподіваюся, не посадять. То ж золотий спермофонд Зеленського. Хто ж дівчат буде запліднювати?
11.02.2025 10:20 Відповісти
+7
Нічого йому не буде. Наша "влада"може саджати лише патріотів.
11.02.2025 10:28 Відповісти
Нехай до суду походить з тим трекером у дупі.
11.02.2025 10:17 Відповісти
От проблема! Не треба було "світиться"... Посадить дурня коло дерева, і прикувать наручниками. На груди причепить "трекер". Поряд накласти "автометалолому і замаскувать... І послать сигнал. Все це "дійство" знімать, віддалено, на відео. А потім викласти в "Телеграм"-каналі. (Коли на поклик трекера прилетять ракети...). Відразу "апетит пропаде", у інших "заробітчан"...
ЦЕ ВІЙНА!!! Нічого панькаться...
11.02.2025 10:30 Відповісти
Слушна думка як на суд Лінча. Але ж СБУ намагається усе доводити до суду, на жаль.
11.02.2025 10:41 Відповісти
Суд Лінча - це "самоуправство громадян, які не уповноважені творить правосуддя"...
СБУ буде діять для "приманювання ударних сил ворога на хибні цілі"... Тобто, це буде "військова хитрість"...
11.02.2025 10:45 Відповісти
Влада зелено-синіх такі хитрощі не зрозуміє.
11.02.2025 10:53 Відповісти
Учись, студент!"
11.02.2025 10:47 Відповісти
"Студент"! Ха-ха! Дякую!
11.02.2025 10:51 Відповісти
Прийшов до мене, якось, один "скоробагатько"... Я його вислухав, і погодився його інтереси, в суді, представлять... Розказав, що треба для цього (документи, докази свідків) Перейшли до укладення договору про "юрдопомогу". Він побачив суму - і "дибки став"! "Дорого"! Я й сам так можу!...
Я взяв кодексів купу, і поклав перед ним... "Працюй"!... Він очі витріщив!
- Так я ж не знаю!!!
- Так от за "не знаю", ти мені і платить змушений...
11.02.2025 11:04 Відповісти
Нужен аванс.
А что это?
Что такое залог знаєш?
Да!
Так вот это в два раза больше! ©
11.02.2025 12:15 Відповісти
Можеш сміяться - там товариш попросив, сильно не "загинать" . Я виставив мінімальну "таксу". Те дурне "теля" "повошкалося", ради гонору взяло другого, заплатило вдвічі більше, і програло справу! (хоча справа була "виграшна"...) Я просто з тим суддею пару раз на рибалці сидів...
11.02.2025 17:33 Відповісти
Корупціонєр?)))
Задаткам - ніт!!!!
11.02.2025 18:20 Відповісти
А то я з лоєрами не стикався)))))
Там ще фроза - тагда грабь))))
11.02.2025 18:26 Відповісти
Вам ще й АК при розвитку подій "не так" ... Я можу хромати десь поруч. Буде страшно - бігти, але не довго... Карту можу читати.. Не конфліктний... У Ковпака був би єнєралом))))
11.02.2025 19:09 Відповісти
От ніколи з роботе сміявся! )))
11.02.2025 19:11 Відповісти
брехун...
11.02.2025 16:46 Відповісти
Це допис менту прохолодному..
11.02.2025 16:48 Відповісти
..............................
11.02.2025 17:23 Відповісти
Сподіваюся, не посадять. То ж золотий спермофонд Зеленського. Хто ж дівчат буде запліднювати?
11.02.2025 10:20 Відповісти
Щось сталося із В. Зеленським. Зупинився витік місячних. ПС. "Перший місяць війни", другий, третій. Чекаємо на наступний "36 місяць, Майн Кампф".....
11.02.2025 10:49 Відповісти
В 20 років відхопити довічне - рідкисний талант.
11.02.2025 10:21 Відповісти
Нічого йому не буде. Наша "влада"може саджати лише патріотів.
11.02.2025 10:28 Відповісти
так це ж "патріот" ! крім диверсій проти ЗСУ він ще з ТЦК боровся "за волю" ухилянтам -

"...агент РФ додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ.
Джерело: https://censor.net/ua/p3535078

.
11.02.2025 15:23 Відповісти
Не розумію, навіщо кацапам маячки, якщо наші мусора в кожному селі по 5 камер встановили на кожному перехресті?
11.02.2025 10:25 Відповісти
у вас - мусора на дєрьовнє, а

в Україні - поліція.

.
11.02.2025 15:24 Відповісти
кажете, передислокувати хоч одну ПУ "петріот" до Запоріжжя??... ну-ну...
11.02.2025 10:25 Відповісти
мда, тут, вибачте за цинізм перше питання - навіщо ?

щоб того Петріота місцеві ще по дорозі кацапам здали ?

.

.
11.02.2025 15:27 Відповісти
та отож...
11.02.2025 17:36 Відповісти
Ну, нарешті вставте ці маячки їм у гузно, та відправте їх додому з помічниками ригоАНАЛІВ!!
Прутін, їм обіцяв же деньох??
11.02.2025 11:16 Відповісти
В жопу йому той маячок засунути і прив'язати десь в лісі до дерева хай чекає прильоту від своїх братушок
11.02.2025 11:24 Відповісти
Що ФСБ видає аванс,за які кошти його "гастролі*,квартири подобово,були б мізки взяв аванс і послав нафік.
11.02.2025 12:07 Відповісти
обох РОЗСТРІЛЯТИ
11.02.2025 13:04 Відповісти
А чому так толерантно?
11.02.2025 22:38 Відповісти
 
 