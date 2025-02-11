Бізнес в "ЛНР" та податки в бюджет РФ: викрито екснардепа та його синів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата IV скликання та його синів, які після окупації територій Луганської області переоформили підконтрольні підприємства за законодавством РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Встановлено, що задля продовження діяльності вони налагодили контакти з окупаційною "владою" та отримали російські документи. Їхні підприємства займалися вирощуванням і реалізацією сільськогосподарської продукції, а також сплачували податки до бюджету РФ та так званої "ЛНР". За 2023-2024 роки вони перерахували державі-агресору майже 8 млн рублів, фінансуючи її військову машину.







Правоохоронці провели масштабні обшуки, під час яких вилучили:

690 000 доларів США, 87 000 євро та 960 000 гривень;

чорнову бухгалтерію та записи з довіреностями на представлення інтересів в РФ;

автомобілі, що використовувалися в бізнесі.

Як повідомляється, загалом було вилучено готівки на понад 33 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадали бюджет на відновлення житлових фондів та ремонти укриттів: у Кривому Розі викрито угруповання на чолі з депутатом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж









За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному з синів екснардепа повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, триває збір доказової бази щодо інших причетних осіб.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати посади або вести діяльність упродовж 10-15 років, а також конфіскацію майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони нищать підвал, в якому заховалися троє російських солдатів. ВIДЕО