УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8835 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 706 17

Бізнес в "ЛНР" та податки в бюджет РФ: викрито екснардепа та його синів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата IV скликання та його синів, які після окупації територій Луганської області переоформили підконтрольні підприємства за законодавством РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Викрито бізнес екс-нардепа на окупованій Луганщині

Встановлено, що задля продовження діяльності вони налагодили контакти з окупаційною "владою" та отримали російські документи. Їхні підприємства займалися вирощуванням і реалізацією сільськогосподарської продукції, а також сплачували податки до бюджету РФ та так званої "ЛНР". За 2023-2024 роки вони перерахували державі-агресору майже 8 млн рублів, фінансуючи її військову машину.

Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині
Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині
Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині

Правоохоронці провели масштабні обшуки, під час яких вилучили:

  • 690 000 доларів США, 87 000 євро та 960 000 гривень;
  • чорнову бухгалтерію та записи з довіреностями на представлення інтересів в РФ;
  • автомобілі, що використовувалися в бізнесі.

Як повідомляється, загалом було вилучено готівки на понад 33 млн грн. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадали бюджет на відновлення житлових фондів та ремонти укриттів: у Кривому Розі викрито угруповання на чолі з депутатом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині
Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині
Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині
Викрито бізнес екснардепа на окупованій Луганщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному з синів екснардепа повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, триває збір доказової бази щодо інших причетних осіб.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати посади або вести діяльність упродовж 10-15 років, а також конфіскацію майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони нищать підвал, в якому заховалися троє російських солдатів. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15506) колабораціонізм (1200) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ні їбала, ні прізвища.. добре що готівку не заблюрили
показати весь коментар
11.02.2025 11:22 Відповісти
+4
Кожен українець повинен знищити мінімум трьох кацапів.
показати весь коментар
11.02.2025 11:31 Відповісти
+4
"Я - артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл." (дехто Мілославскій з хф "Іван Васільєаіч мєняєт профессію")
показати весь коментар
11.02.2025 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ні їбала, ні прізвища.. добре що готівку не заблюрили
показати весь коментар
11.02.2025 11:22 Відповісти
Вже відомо.
Це - Микола Гапочка з синами.
Колишній депутат ВР від Блоку ''за Єду'' Литвина.
В парламенті бігав по фракціях:
- група ''союз''.
- ''батьківщина'' Тимошенко.
- партія регіонів януковича.
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
Ок.
показати весь коментар
11.02.2025 11:24 Відповісти
Кожен українець повинен знищити мінімум трьох кацапів.
показати весь коментар
11.02.2025 11:31 Відповісти
Це ти просто кончений нацист, бо нікого крім кацапських недолюдків знищувати не можна.
показати весь коментар
11.02.2025 11:47 Відповісти
Так не тільки він. Багато хто чекає за кордоном.
показати весь коментар
11.02.2025 11:29 Відповісти
А у депудятла є ХВамілія?
показати весь коментар
11.02.2025 11:30 Відповісти
"Я - артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл." (дехто Мілославскій з хф "Іван Васільєаіч мєняєт профессію")
показати весь коментар
11.02.2025 11:40 Відповісти
ПАхож стЄрвЄц, только уси Атрастил и оброс пАдла...
показати весь коментар
11.02.2025 13:35 Відповісти
Вже відомо.
Це Микола Гапочка з синами.
Колишній депутат ВР від Блоку ''за Єду'' Литвина.
В парламенті бігав по фракціях:
- група ''союз''.
- ''батьківщина'' Тимошенко.
- партія регіонів януковича.
показати весь коментар
11.02.2025 14:05 Відповісти
Цікаво як там поживає хата Зєлі в Сімферополі? І та контора, в якій він на гроші "Роскіно" сватів знімав?
показати весь коментар
11.02.2025 11:36 Відповісти
Предлагаю всем пользователям, пока не будут представлены в подобных новостях фото и

фамилии преступников, комментировать не будем!
показати весь коментар
11.02.2025 12:29 Відповісти
Шо ж это за экснардеп такой,у которого мусора ходят в носочках и бахилах???
показати весь коментар
11.02.2025 12:35 Відповісти
на другому фото космонавт у бахілах, чи ні?
показати весь коментар
11.02.2025 15:24 Відповісти
 
 