УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8835 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 331 0

Рашисти вдарили по Костянтинівці трьома ФАБами: поранено 3 особи, пошкоджено майже 40 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти скинули на місто три ФАБ-250, трьох жителів віком від 53 до 80 років було поранено.

Пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Читайте: Окупанти завдали удару по Золочеву, семеро постраждалих, серед них 12-річний хлопчик (оновлено)

РФ вдарила по Костянтинівці 11 лютого 2025 року
РФ вдарила по Костянтинівці 11 лютого 2025 року
РФ вдарила по Костянтинівці 11 лютого 2025 року
РФ вдарила по Костянтинівці 11 лютого 2025 року
РФ вдарила по Костянтинівці 11 лютого 2025 року

Автор: 

війна (1487) обстріл (30991) Донецька область (9652) Краматорський район (724) Костянтинівка (468) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 