Рашисти вдарили по Костянтинівці трьома ФАБами: поранено 3 особи, пошкоджено майже 40 будинків. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти скинули на місто три ФАБ-250, трьох жителів віком від 53 до 80 років було поранено.
Пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль