Рашисти вдарили по Костянтинівці трьома ФАБами: поранено 3 особи, пошкоджено майже 40 будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти скинули на місто три ФАБ-250, трьох жителів віком від 53 до 80 років було поранено.

Пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Читайте: Окупанти завдали удару по Золочеву, семеро постраждалих, серед них 12-річний хлопчик (оновлено)









