Росіяни майже 30 разів атакували Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємства, медзаклад, магазин та АЗС. ФОТОрепортаж

Упродовж 11 лютого російські війська здійснили майже три десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ранку й цілий день агресор гатив по Нікопольщині з важкої артилерії, застосовував також безпілотники.

Він ворожих атак потерпали Нікополь та населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької й Покровської громад.

У Нікополі постраждала 78-річна жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу на місці.

Обстріли Нікопольщини 11 лютого

Унаслідок обстрілів пошкоджені два приватні й транспортне підприємства, медичний заклад, магазин, АЗС. Понівечені чотири багатоквартирні будинки, з десяток приватних осель, сім господарських споруд, одна з яких зайнялася. Вогонь рятувальники приборкали.

Крім того, знищені дві автівки, з пів десятка - потрощені. Побило парник, мопед, декілька газогонів. Зачепило також лінії електропередач.

