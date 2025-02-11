УКР
Окупанти обстріляли Куп’янщину: поранено людину, пошкоджені домоволодіння та авто швидкої. ФОТО

У вівторок, 11 лютого, російські загарбники Купʼянський район Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 18:00 загарбники обстріляли населений пункт Кутьківка Купʼянського району. Дістав поранення 54-річний чоловік. Також пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім цього, у селі Моначинівка Куп'янського району близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері.

Окупанти обстріляли Куп’янщину

Попередньо встановлено, що по населених пунктах рашисти били з РСЗВ "Град".

Окупанти обстріляли Куп’янщину

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Рашисти обстріляли Куп’янськ: постраждала жінка 1925 року народження. ФОТОрепортаж

