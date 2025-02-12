Гуманітарна місія "Проліска" евакуювала 2122 маломобільні людини спеціальним медичним транспортом. ФОТОрепортаж

Гуманітарна місія "Проліска" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України при координації Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine реалізує масштабний проєкт, спрямований на безпечну евакуацію із зон активних бойових дій людей, які не можуть пересуватися самостійно.

Про це інформує Цензор.НЕТ

Це маломобільні люди, люди з інвалідністю, або ті, хто отримав поранення. Евакуація здійснюється у будь-яку точку України, що перебуває під контролем уряду. Виїзні бригади укомплектовані таким чином, щоб надавати необхідну медичну допомогу під час транспортування.

Завдяки спеціалізованому медичному транспорту, обладнаному відповідно до потреб пацієнтів, з початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати 2122 людей. У 2025 році "Проліска" вже здійснила 199 евакуацій, щоденно працюючи над тим, щоб люди у скрутному становищі могли отримати необхідну підтримку.

Історії евакуйованих:

Восени 2024 Лідії Іванівні вдалося виїхати з селища Ківшарівка Куп'янської міської громади Харківської області, яке розташоване всього за 7 км від лінії фронту. Через пережитий стрес її здоров’я суттєво погіршилося, що призвело до інфаркту та госпіталізації. Після виписки жінка мешкала в гуртожитку, де доброзичливі сусіди допомагали їй з доглядом. Команда "Проліски" знайшла її родичів у безпечній частині Чернігівської області та організували транспортування до близьких.

Гуманітарна місія "Проліска" також допомогла самотній 70-річній Тетяні Трохимівні, яка мешкала в прифронтовій Новопавлівці Синельниківського району. Через важку хворобу – тромбофлебіт – її ноги постійно набрякали, що унеможливлювало самостійне пересування. Вона багато років працювала соціальним працівником, допомагаючи іншим, але тепер сама потребувала допомоги. "Проліска" організувала супровід медичних працівників і безпечне транспортування жінки до Дніпра, де вона оселилася в місці тимчасового проживання та отримала необхідний догляд.

Ще однією евакуйованою стала 69-річна Наталя Дмитрівна з Харкова, яка веде боротьбу з цукровим діабетом та захворюванням хребта. Її знайома доглядала за нею, проте з часом стан здоров’я вимагав більш ретельного нагляду. Наталя Дмитрівна вирішила переїхати до сина у Львів. Вона звернулася на гарячу лінію "Проліски", і невдовзі була організована спеціалізована евакуація медичним транспортом у супроводі професійних лікарів. Весь під’їзд проводжав сусідку, яка, долаючи біль, намагалася жартувати.

Крім того, "Проліска" вивезла з прифронтової Курилівки Куп’янського району вагітну пані Вікторію. В селі немає електрики і практично відсутній мобільний зв'язок. Дорога в населений пункт – 80 кілометрів суцільного бездоріжжя у зоні бойових дій та підірвані мости. Жінку вдалося забрати в безпеку до Харкова.

Якщо ви або ваші рідні через стан здоров’я, інвалідність чи отримані поранення не можете самостійно евакуюватися із зон активних бойових дій, звертайтеся на гарячу лінію Гуманітарної місії "Проліска": 0 800 888 888. Дзвінки безкоштовні.

Діяльність Гуманітарної місії "Проліска" зосереджена на наданні допомоги постраждалому населенню через мережу центрів, розташованих у таких містах, як Дніпро, Кривий Ріг, Добропілля, Нікополь, Павлоград, Запоріжжя, Суми, Конотоп, Полтава, Миколаїв, Кременчук, Харків та Ужгород.



