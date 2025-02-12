Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсону та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 лютого, російські війська атакували Херсон, Станіслав та Інженерне у Херсонській області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти обстріляли з артилерії житловий будинок у Херсоні.

"Цей російський терористичний удар обірвав життя літньої херсонки. Її тіло виявили під завалами оселі. Мої співчуття рідним і близьким загиблої", - зазначив він.

Читайте: Щоб припинити "дроновий терор", лінію фронту треба відсунути щонайменше на 20 кілометрів від Херсона, - Прокудін

За даними начальника Херсонської МВА, російські окупанти близько 17:00 вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсону. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, дістала 69-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів.







Крім того, сьогодні ворожа армія вкотре обстріляла селище Інженерне. Унаслідок цієї атаки російських терористів вже вдруге пошкоджено заклад освіти.



Зазначається, що значних руйнувань зазнав дах будівлі над приміщенням бібліотеки. Часткові завали утворилися на першому поверсі і сходах, що ускладнює доступ до пошкоджених приміщень.

Дивіться: Доба на Херсонщини: росіяни обстріляли 14 населених пунктів, є загиблий та поранені, серед постраждалих – поліцейський. ФОТОрепортаж







Також сьогодні близько опівдні російські війська атакували з дрона житловий будинок у Станіславі. Внаслідок удару постраждали жінка та чоловік, 1950 й 1949 років народження. Вони дістали вибухові травми та контузії. Потерпілі самостійно звернулися до медзакладу. Їм надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Читайте: Російський дрон атакував зупинку в Херсоні: поранено цивільного

За даними Херсонської обласної прокуратури, 12 лютого російські війська 42 рази атакували Херсонщину, застосовуючи артилерію та дрони.



Станом на 17:30 відомо про загиблу жінку та двох постраждалих цивільних.



У Херсоні через артилерійський обстріл загинула жінка. Її тіло виявили під час розбору завалів будинку.





У с. Станіслав Херсонського району окупанти скинули вибухівку з дрона на будинок, унаслідок чого постраждало подружжя. Обом надано амбулаторну медичну допомогу



Зруйновано та пошкоджено щонайменше п’ять цивільних об'єктів, серед яких будинки, господарчі споруди та автомобілі.