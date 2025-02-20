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Наслідки атаки на Одесу: пожежі у закладі громадського харчування та складській будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки Одеси. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

На жаль, постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть розпочати відновлення теплової системи. А комунальні служби - до ліквідації наслідків атаки.

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Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4443) обстріл (29575) Одеса (5547) Одеська область (3356) Одеський район (228)


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Біда...щоденні привіти від любітєлів рускага язика...
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20.02.2025 06:49 Відповісти
 
 