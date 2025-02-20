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Готували теракт проти експравоохоронця на замовлення РФ: у Дніпрі затримано групу зловмисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

СБУ затримала трьох громадян, які планували теракт у Дніпрі на замовлення російських спецслужб. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

У Дніпрі затримали диверсантів, які готували теракт за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів, які готували теракт за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів, які готували теракт за завданням РФ

Слідство встановило, що двоє зловмисників - пара з Харкова - отримали завдання від російських кураторів через телеграм. Після цього вони прибули до Дніпра, орендували квартиру та перевезли туди саморобний вибуховий пристрій із Дніпропетровської області. Згодом вибухівку передали третій учасниці групи - мешканці Вінницької області, яка заклала її біля будинку колишнього правоохоронця.

Зазначено, що жінка мала дистанційно активувати вибуховий пристрій, однак була затримана контррозвідкою СБУ. Невдовзі правоохоронці схопили й двох інших членів диверсійної групи.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 258 КК України (за фактом закінченого замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний злочин їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ
У Дніпрі затримали диверсантів за організацію теракту за завданням РФ

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Автор: 

Дніпро (3323) теракт (1036) Офіс Генпрокурора (3308) Дніпропетровська область (3943) Дніпровський район (120)


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Не закінчуються в Украіні ці ібануті на голову
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20.02.2025 10:45 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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20.02.2025 10:47 Відповісти
Коли вже закриются всі анонімні телеграм канали ?таке враження що хтось свідомо хоче хаосу у владі.
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20.02.2025 10:47 Відповісти
Що ж це за "експравоохоронець" такий, що заради нього таку "двіжуху" організовано? Не Баканов часом?
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20.02.2025 10:48 Відповісти
Теж не вірю, маячня якась.... Приїхати з Харкова в Дніпро щоб замочити якогось ексмусора? Привезти саморобний вибуховий пристрій, та в потрібний момент підірвати? Не простіше молотком по макітрі? 🤡🤡🤡
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20.02.2025 10:53 Відповісти
То вони за гроші це роблять. Обіцяні. І не від голоду, звісно
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20.02.2025 11:08 Відповісти
Одні з Харкова, друга з Вінниці,
жовтий пакет на видному місці, він що на нього мав посцяти, за тим гаражем 😂
гниди, і клоуни з ФСБ України, валіть на фронт, там безпечніше....
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20.02.2025 13:21 Відповісти
є цього "добра",згадайте кількість на антимайдані,ну нехай 70% на окупованих,а інші серед нас.
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20.02.2025 10:50 Відповісти
Повісити всіх злочинців без суду і слідства 😡
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20.02.2025 10:56 Відповісти
 
 