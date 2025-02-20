Готували теракт проти експравоохоронця на замовлення РФ: у Дніпрі затримано групу зловмисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

СБУ затримала трьох громадян, які планували теракт у Дніпрі на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.







Слідство встановило, що двоє зловмисників - пара з Харкова - отримали завдання від російських кураторів через телеграм. Після цього вони прибули до Дніпра, орендували квартиру та перевезли туди саморобний вибуховий пристрій із Дніпропетровської області. Згодом вибухівку передали третій учасниці групи - мешканці Вінницької області, яка заклала її біля будинку колишнього правоохоронця.

Зазначено, що жінка мала дистанційно активувати вибуховий пристрій, однак була затримана контррозвідкою СБУ. Невдовзі правоохоронці схопили й двох інших членів диверсійної групи.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 258 КК України (за фактом закінченого замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний злочин їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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