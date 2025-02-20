Доба на Запоріжжі: ворог 530 разів обстріляв населені пункти, є поранені. ФОТО
19 лютого окупанти застосували 271 БпЛА різної модифікації, 4 рази вгатили з авіації, 11 - з реактивних систем залпового вогню та завдали 244 артудари по мирних містах і селах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області
Вчора вранці рашисти гатили по Гуляйполю із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль швидкої медичної допомоги. Обійшлося без постраждалих. Крім того, у прифронтовому місті у результаті влучання FPV-дрону по приватному сектору поранення отримав 63-річний місцевий житель. Його госпіталізували
У Кам’янському Василівського району через детонацію ворожого БпЛА вибухову травму та вогнепальні осколкові поранення отримав 55-річний чоловік. Правоохоронці доставили його до обласної лікарні.
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