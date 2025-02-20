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За $20 тис. "продавав" посаду слідчого ДБР: у Харкові затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано чоловіка, який за $20 тисяч пропонував "допомогти" з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ДБР, чоловіка протягом останніх 6 років офіційно ніде не працював. Через знайомих він знайшов громадянина, який хотів отримати посаду в Бюро. Він запевнив, що має необхідні зв'язки та може "вирішити питання" про працевлаштування.

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"За його словами, він без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди. Крім того, він обіцяв, що на період "домовленостей" чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

19 лютого зловмисник призначив зустріч у спальному районі Харкова, де вимагав передати першу частину грошей – 10 тисяч доларів США. Щоб підсилити враження про свою "впливовість", він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами. Зловмисника затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що попри офіційне безробіття, чоловік користувався кількома елітними автомобілями.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР
Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР
Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР
Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР
Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР
Чоловік за хабар обіцяв допомогти влаштуватися на роботу в ДБР

Автор: 

Харків (5750) ДБР (3591) Харківська область (1214) Харківський район (405)


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Топ коментарі
+5
Брат Єлдака?
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20.02.2025 14:19 Відповісти
+3
Такими мізерними сумами навіть кіт_єрмака не оперує...
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20.02.2025 14:22 Відповісти
+3
Через знайомих він знайшов громадянина, який хотів отримати посаду в Бюро.

а що з цим соіскатєлєм?
а скільки, насправді коштує посада в дбр?
потім, після початку роботи в дбр, треба самому крутитися, чи будуть підкидувати замовлення?
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20.02.2025 14:27 Відповісти
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Торговец воздухом.. интересно сколько у него было покупателей..
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20.02.2025 14:17 Відповісти
Брат Єлдака?
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20.02.2025 14:19 Відповісти
Такими мізерними сумами навіть кіт_єрмака не оперує...
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20.02.2025 14:22 Відповісти
харківський небіж.
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20.02.2025 14:29 Відповісти
Через знайомих він знайшов громадянина, який хотів отримати посаду в Бюро.

а що з цим соіскатєлєм?
а скільки, насправді коштує посада в дбр?
потім, після початку роботи в дбр, треба самому крутитися, чи будуть підкидувати замовлення?
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20.02.2025 14:27 Відповісти
Потрібно перевіряти усіх цих ряжених кнурів, що роз'їзжають на крутих тачках у військовій формі. Справжні захисники в окопах знаходяться, а не ці барбершопні мажори-рішали
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20.02.2025 14:44 Відповісти
А чого блюрим? І ровера і шеврон...
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20.02.2025 14:46 Відповісти
Затримали за демпінг?
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20.02.2025 15:25 Відповісти
Конкуруюча фірма.
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20.02.2025 15:37 Відповісти
 
 