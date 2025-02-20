За $20 тис. "продавав" посаду слідчого ДБР: у Харкові затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано чоловіка, який за $20 тисяч пропонував "допомогти" з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ДБР, чоловіка протягом останніх 6 років офіційно ніде не працював. Через знайомих він знайшов громадянина, який хотів отримати посаду в Бюро. Він запевнив, що має необхідні зв'язки та може "вирішити питання" про працевлаштування.

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"За його словами, він без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди. Крім того, він обіцяв, що на період "домовленостей" чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

19 лютого зловмисник призначив зустріч у спальному районі Харкова, де вимагав передати першу частину грошей – 10 тисяч доларів США. Щоб підсилити враження про свою "впливовість", він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами. Зловмисника затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що попри офіційне безробіття, чоловік користувався кількома елітними автомобілями.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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