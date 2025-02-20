Зеленський та Келлог розпочали зустріч у Києві. ФОТО
У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та РБК-Україна.
Речник президента України Никифоров повідомив, що після зустрічі планували провести пресконференцію, але за бажанням американської сторони її скасували, дозволивши лише зйомку. Запитань і відповідей не передбачено.
Інших деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога нині немає.
Топ коментарі
+8 vitaliymkua
показати весь коментар20.02.2025 17:15 Відповісти Посилання
+5 Vadim S
показати весь коментар20.02.2025 17:17 Відповісти Посилання
+3 ПП Уксусов
показати весь коментар20.02.2025 17:10 Відповісти Посилання
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В брехню українці не вірять, а правду вони говорити не вміють, тому ху"ло їм ближче і ментально і ідеологічно....