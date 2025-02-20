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Зеленський та Келлог розпочали зустріч у Києві. ФОТО

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та РБК-Україна.

Речник президента України Никифоров повідомив, що після зустрічі планували провести пресконференцію, але за бажанням американської сторони її скасували, дозволивши лише зйомку. Запитань і відповідей не передбачено.

Інших деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога нині немає.

Зеленський та Келлог зустрілися у Києві 20 лютого
Зеленський та Келлог зустрілися у Києві 20 лютого
Зеленський та Келлог зустрілися у Києві 20 лютого

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+8
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20.02.2025 17:15 Відповісти
+5
Тримайся президент. Це не союзники а х. уйловські холопи й бариги. Вони вже показали своє природнє нутро. Для них кремлівський чорт - лєгєтімний правітєль й собіратель земель..)
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20.02.2025 17:17 Відповісти
+3
Ану, Вавчик, похвастай дяді рейтингом...
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20.02.2025 17:10 Відповісти
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Ану, Вавчик, похвастай дяді рейтингом...
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20.02.2025 17:10 Відповісти
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20.02.2025 17:15 Відповісти
треба максимально виловлювати ухилянтську наволоч,адже це потенційні стукачі і поліцаї окупанта,які будуть ще жорстокіші до українців від русні! моя воля., я б найбільш агресивних ухилянтюг, по тихому,прикінчував би...
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20.02.2025 19:46 Відповісти
Здорово, мусорок. Скільки тебе питаю, а відповіді так і немає. До де ж ти все таки воюєш, нащадок НКВСників?
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20.02.2025 20:49 Відповісти
чувак,ти прямо,як прокурор випитуєш десь на них працював? чи на ментів? чувачок,спочатку розкажи про себе,де твоя нора,ск.тобі років,яка в тебе ВОС,як тобі вдається 3 роки уникнути мобілізації.а потім я тобі про себе повідомлю. а так перед якимсь анонімним інтернетчмом звітувати-пі.шов ти нх!
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20.02.2025 21:00 Відповісти
А перед анонімними інтернетниками ухилянтів прикінчувати ти герой! Що, мусарок, так до фронту й не потратив через клятих ухилянтів? Не дають мусорку повоювати.
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20.02.2025 21:04 Відповісти
я ухилянтську шоблу тут не прикінчував,я просто повідомив: моя б воля,я їх або в штрафбати,або на розмінування або до стінки. а от те,що ти на мої питання не дав відповідей,свідчить про те,що ти боягузлива ухилянтська криса з нори. такі при окупації стають поліцаями і стукачами. йдеш нх,більше мені не пиши
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20.02.2025 21:09 Відповісти
До чого ж ти жалюгідний мусорок. На твої питання... Я тебе вже тижні два питаю де ти воюєш, а ти все морозишся. Такий, курва, мусор сміливий, всіх би розстрілював, а де воюєш сказати сцишся. Точно лічинка НКВСника та комісара. Ну то давай, мусорок, не соромся, скажи.
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20.02.2025 21:17 Відповісти
сказочний довбограй. трамп, фіцо і орбан колода агентів путіна
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20.02.2025 17:29 Відповісти
Зустріч Остапа Бендера з зіцпрєдсєдатєлєм Фунтом...
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Третє фото: "Заспокойтеся, Келлоге, підготуйтеся краще і наступного разу ... е-е-е, у п"ятницю, приїзджайте, а поки що - двійка".
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Спільну прес-конференцію Зеленського і Келлога скасували
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20.02.2025 17:15 Відповісти
скасували на прохання американської сторони
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20.02.2025 17:16 Відповісти
вова, ти ж не лох, то не просри Україну остаточно
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Запитань і відповідей не передбачено.... ! Вже не дивує... і цим все сказано...
В брехню українці не вірять, а правду вони говорити не вміють, тому ху"ло їм ближче і ментально і ідеологічно....
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20.02.2025 17:17 Відповісти
Тримайся президент. Це не союзники а х. уйловські холопи й бариги. Вони вже показали своє природнє нутро. Для них кремлівський чорт - лєгєтімний правітєль й собіратель земель..)
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20.02.2025 17:17 Відповісти
Ви як представник 73%, хочу запитати, як вам вибір у 2019 році?
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21.02.2025 16:20 Відповісти
тіха Вавачка, не ПЛАЧ, тоне рейтинг..., буде срач
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20.02.2025 17:20 Відповісти
Слушай,чєпуха.....
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20.02.2025 17:22 Відповісти
 
 