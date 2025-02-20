Зеленський та Келлог розпочали зустріч у Києві. ФОТО

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та РБК-Україна.

Речник президента України Никифоров повідомив, що після зустрічі планували провести пресконференцію, але за бажанням американської сторони її скасували, дозволивши лише зйомку. Запитань і відповідей не передбачено.

Інших деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога нині немає.





