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Рашисти вдарили "шахедом" по приватному сектору Сум, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Ввечері четверга, 20 лютого, російські загарбники вдарили "шахедом" по приватному сектору міста Суми.

Про це повідомив в.о.міського голови Артем Кобзар, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, обійшлося без постраждалих.

наслідки атаки шахедом Суми

"Є вибиті вікна в будинках. Є будинки, які постраждали від прильоту. На місці працюють ДСНС, поліція. Травмованих та загиблих немає. Завтра з 9:00 працюватиме штаб з ліквідації наслідків влучання",- розповів Кобзар.

наслідки атаки шахедом Суми

наслідки атаки шахедом Суми

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Автор: 

Сумська область (3967) Суми (939) Шахед (1246) Сумський район (310) війна в Україні (5022)


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20.02.2025 21:13 Відповісти
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20.02.2025 21:14 Відповісти
Шахеда збили,він впав туди,в Сумах не зовсім люди дебіли.Це не перший випадок.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
 
 