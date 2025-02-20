Рашисти вдарили "шахедом" по приватному сектору Сум, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Ввечері четверга, 20 лютого, російські загарбники вдарили "шахедом" по приватному сектору міста Суми.
Про це повідомив в.о.міського голови Артем Кобзар, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, обійшлося без постраждалих.
"Є вибиті вікна в будинках. Є будинки, які постраждали від прильоту. На місці працюють ДСНС, поліція. Травмованих та загиблих немає. Завтра з 9:00 працюватиме штаб з ліквідації наслідків влучання",- розповів Кобзар.
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Zahar Kindrat
показати весь коментар20.02.2025 21:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар20.02.2025 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Глюк
показати весь коментар20.02.2025 21:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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