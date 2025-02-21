Окупанти вдарили КАБами по Костянтинівці: загинув чоловік, 2 особи поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вранці скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого удару загинув 40-річний чоловік, двоє людей дістали легкі поранення.
Пошкоджено 9 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення.
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Чайка Київ
показати весь коментар21.02.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Володимир Омельянов
показати весь коментар21.02.2025 14:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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