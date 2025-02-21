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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили КАБами по Костянтинівці: загинув чоловік, 2 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару загинув 40-річний чоловік, двоє людей дістали легкі поранення.

Пошкоджено 9 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення.

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РФ обстріляла КАБами Костянтинівку 21 лютого 2025 року
РФ обстріляла КАБами Костянтинівку 21 лютого 2025 року
РФ обстріляла КАБами Костянтинівку 21 лютого 2025 року
РФ обстріляла КАБами Костянтинівку 21 лютого 2025 року

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Донецька область (8954) КАБ (400) Краматорський район (430) Костянтинівка (356) війна в Україні (5022)


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21.02.2025 13:04 Відповісти
Якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо воювати з тими нещасними людьми.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
 
 