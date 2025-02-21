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64% українців підтримують прямі переговори України з РФ,- опитування. ІНФОГРАФІКА

64% опитаних українців підтримують прямі переговори України з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість опитаних (83%) відповіли, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.

Також 81% опитаних вважає реальним шляхом завершення війни пошук компромісного рішення на перемовинах із залученням інших країн.

ставлення українців до перемовин

Окрім цього, результати опитування говорять, що українці категорично не сприймають (91% - проти) переговори США і Росії щодо припинення війни без участі України, вважають, що нормалізація стосунків між цими країнами має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.

Опитування проводили 20-21 лютого серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму, Луганської і Донецької областей. Учасниками опитування стали 1200 громадян України.

Дивіться також: Майже 50% громадян вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1986) перемовини (3027) українці (2554)


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Топ коментарі
+54
Що це за х...ня замовна?
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21.02.2025 22:43 Відповісти
+25
Хто замовник і хто оплатив послуги?
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21.02.2025 22:46 Відповісти
+24
Тупа маніпуляція. Про шо переговори? Про репарації, терміни видачі ***** та його кліки та про спосіб його страти? Я теж підтримую. А без подробиць це все намагання вплинути на суспільну думку.
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21.02.2025 22:47 Відповісти
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22.02.2025 00:34 Відповісти
З таким "уставшим ат вайни" охлосом в України велике майбутнє. 😁
Як у Грузії - у кутку опущених. 😪
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22.02.2025 01:19 Відповісти
Я вас розумію, але ви хіба в окопі не устали ат вайни ? Як там зараз обстановка. Тільки не зливайтесь.
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22.02.2025 04:06 Відповісти
поки маньяк живий ніякі переговори просто фізично неможливі,куйло поїхав кукухою і там тільки фізичне знищення того упиря,чи наівні людішки думають що та нечисть зупиниться???Та воно полізе далі бо трупи це його стихія і його життя,ну невже вам дибі..м не ясно!!!Поки війна доти той скот живе!
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22.02.2025 01:28 Відповісти
Це та хня яка віслюку начислила 57%???
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22.02.2025 03:51 Відповісти
Готові на все, тільки щоб не потрапити на фронт
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22.02.2025 06:23 Відповісти
ой, ты гляди ка! А что случилось? Засуетились. В марте думаю будут 146% готовы
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22.02.2025 06:33 Відповісти
рудий американський барига своєю брехнею та наїздами на зе підняв та продовжує підіймати йому рейтинг . Всі ху.йловські тези тромба на адресу України перетворюються на рейтинг зе .
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22.02.2025 07:30 Відповісти
Ці підараси щось замислили.....
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22.02.2025 07:36 Відповісти
Не хочу верить в такие опросы и в такие цифры.

О чём можно говорить с террористом и параноиком, который каждый день отдаёт команды убивать украинцев?

Если человечество не хочет восстановить справедливость, то Украина не должна на коленях просить милости от варваров, это мир для рабов.
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22.02.2025 07:44 Відповісти
Досить вже поширювати нахабну брехню про Україну та Українців-націю не скорених та незламних величних людей!
Україною та Українцями захоплюється увесь цивілізований світ!
Ніколи славний жовто-блакитний стяг України не стоятиме поруч з огидною триколорною руською ганчіркою!
Ніколи!!!
Якщо до цього зхилятимуть - повставай Україно!
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22.02.2025 08:22 Відповісти
какая разница - прямые или непрямые?
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22.02.2025 11:38 Відповісти
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