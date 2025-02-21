64% українців підтримують прямі переговори України з РФ,- опитування. ІНФОГРАФІКА

64% опитаних українців підтримують прямі переговори України з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість опитаних (83%) відповіли, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.

Також 81% опитаних вважає реальним шляхом завершення війни пошук компромісного рішення на перемовинах із залученням інших країн.

Окрім цього, результати опитування говорять, що українці категорично не сприймають (91% - проти) переговори США і Росії щодо припинення війни без участі України, вважають, що нормалізація стосунків між цими країнами має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.

Опитування проводили 20-21 лютого серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму, Луганської і Донецької областей. Учасниками опитування стали 1200 громадян України.

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