64% українців підтримують прямі переговори України з РФ,- опитування. ІНФОГРАФІКА
64% опитаних українців підтримують прямі переговори України з Росією.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Більшість опитаних (83%) відповіли, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.
Також 81% опитаних вважає реальним шляхом завершення війни пошук компромісного рішення на перемовинах із залученням інших країн.
Окрім цього, результати опитування говорять, що українці категорично не сприймають (91% - проти) переговори США і Росії щодо припинення війни без участі України, вважають, що нормалізація стосунків між цими країнами має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.
Опитування проводили 20-21 лютого серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму, Луганської і Донецької областей. Учасниками опитування стали 1200 громадян України.
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Як у Грузії - у кутку опущених. 😪
О чём можно говорить с террористом и параноиком, который каждый день отдаёт команды убивать украинцев?
Если человечество не хочет восстановить справедливость, то Украина не должна на коленях просить милости от варваров, это мир для рабов.
Україною та Українцями захоплюється увесь цивілізований світ!
Ніколи славний жовто-блакитний стяг України не стоятиме поруч з огидною триколорною руською ганчіркою!
Ніколи!!!
Якщо до цього зхилятимуть - повставай Україно!