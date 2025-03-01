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Новини Фото Атака БпЛА на Харків
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Наслідки масованого удару безпілотниками по Харкову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 лютого російські загарбники масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у різних районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області. Пошкоджено медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. А також будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота", - йдеться в повідомленні.

Виникло чотири осередки пожеж.

Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина.

За інформацією речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, росіяни запустили по Харкову щонайменше 9 дронів типу "шахед".

Внаслідок вибухів були травмовані щонайменше семеро осіб (5 жінок і один чоловік), серед них – 6-річний хлопчик. У всіх або гостра реакція на стрес, або поранення, що не загрожують життю.

У Шевченківському районі внаслідок двох влучань біля багатоповерхівок вибиті сотні вікон. Крім цього, один дрон влучив біля лікарні. Там евакуйовано десятки пацієнтів. Ще один дрон влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі.

У Київському районі ворог влучив у будівлю АЗС, зачинений офісний центр. У Новобаварському районі під ударом був одноповерховий житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано атакували Харків безпілотниками: поранено дитину, проводиться евакуація з медзакладу, в який влучив БпЛА (оновлено)

Масована атака БпЛА по Харкову
Масована атака БпЛА по Харкову
Масована атака БпЛА по Харкову
Масована атака БпЛА по Харкову
Масована атака БпЛА по Харкову
Масована атака БпЛА по Харкову

Автор: 

безпілотник (4105) обстріл (28263) Харків (5565) Харківська область (702) Харківський район (198)


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Мразь кацапська
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01.03.2025 07:33 Відповісти
Так і буде. Чого кримскій міст стоіть досі?
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01.03.2025 07:35 Відповісти
Вже не актуально про кримський міст. Кацапи збудували залізницю в обхід через перешийок.
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01.03.2025 07:38 Відповісти
Щоб на болотах так виглядав кожен метр їхньої, проклятої Богом, землі !!!
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01.03.2025 07:39 Відповісти
медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об'єкти цивільної інфраструктури Джерело: https://censor.net/ua/p3538602
русня ********, про такое на путиновизоре не покажут
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01.03.2025 08:02 Відповісти
 
 