Наслідки масованого удару безпілотниками по Харкову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 лютого російські загарбники масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у різних районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області. Пошкоджено медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. А також будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота", - йдеться в повідомленні.

Виникло чотири осередки пожеж.

Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина.

За інформацією речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, росіяни запустили по Харкову щонайменше 9 дронів типу "шахед".

Внаслідок вибухів були травмовані щонайменше семеро осіб (5 жінок і один чоловік), серед них – 6-річний хлопчик. У всіх або гостра реакція на стрес, або поранення, що не загрожують життю.

У Шевченківському районі внаслідок двох влучань біля багатоповерхівок вибиті сотні вікон. Крім цього, один дрон влучив біля лікарні. Там евакуйовано десятки пацієнтів. Ще один дрон влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі.

У Київському районі ворог влучив у будівлю АЗС, зачинений офісний центр. У Новобаварському районі під ударом був одноповерховий житловий будинок.

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