Війська РФ обстрілювали 4 райони Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 28 лютого 2025 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Комарській ТГ пошкоджено 20 будинків в Андріївці-Клевцовому і 45 у Зеленому Гаю.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Лимані 2 людини загинули, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю; у Ставках поранено людину. У Краматорську пошкоджено 52 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 19 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 5 адмінбудівель, 18 господарчих споруд, 2 крамниці, 4 лінії електропередач і газогін; у Білокузьминівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 підприємства і лінію електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти; у Молочарці поранено людину, пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів, у Новооленівці - 10.

Також читайте: Росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджено понад 40 домогосподарств. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки.



















