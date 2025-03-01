Війська РФ обстрілювали 4 райони Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 28 лютого 2025 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Комарській ТГ пошкоджено 20 будинків в Андріївці-Клевцовому і 45 у Зеленому Гаю.
Покровський район
У Мирнограді 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.
Краматорський район
У Лимані 2 людини загинули, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю; у Ставках поранено людину. У Краматорську пошкоджено 52 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 19 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 5 адмінбудівель, 18 господарчих споруд, 2 крамниці, 4 лінії електропередач і газогін; у Білокузьминівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 підприємства і лінію електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти; у Молочарці поранено людину, пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів, у Новооленівці - 10.
Бахмутський район
У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.instagram.com/reel/DGpZxKtoLFJ/?utm_source=ig_web_copy_link