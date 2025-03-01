УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12255 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
696 1

Війська РФ обстрілювали 4 райони Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 28 лютого 2025 року війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Комарській ТГ пошкоджено 20 будинків в Андріївці-Клевцовому і 45 у Зеленому Гаю.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Лимані 2 людини загинули, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю; у Ставках поранено людину. У Краматорську пошкоджено 52 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 19 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 5 адмінбудівель, 18 господарчих споруд, 2 крамниці, 4 лінії електропередач і газогін; у Білокузьминівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 підприємства і лінію електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти; у Молочарці поранено людину, пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів, у Новооленівці - 10.

Також читайте: Росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджено понад 40 домогосподарств. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецька область (8335) Бахмутський район (341) Волноваський район (183) Краматорський район (196) Покровський район (517)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«В Украине война, на целую страну напали, гибнут люди, а все что их волнует это почему Зеленский не надел костюм?», - американец записал эмоциональное видео

https://www.instagram.com/reel/DGpZxKtoLFJ/?utm_source=ig_web_copy_link
показати весь коментар
01.03.2025 10:15 Відповісти
 
 