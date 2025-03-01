Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар’їного на Курщині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування біля Миколаїво-Дар'їно у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного", - йдеться у повідомленні.



Миколаїво-Дар'їно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування біля Бурлацького, Привільного та у Курській області, - DeepState. КАРТА