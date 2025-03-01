Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар’їного на Курщині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування біля Миколаїво-Дар'їно у Курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+3 Nov
показати весь коментар01.03.2025 11:13
+2 Дід Панас
показати весь коментар01.03.2025 11:38
+2 Uma Turman
показати весь коментар01.03.2025 11:50
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Станом на 11:00 на банці трохи більше 10 мільйонів 600 тисяч гривень.
А головне, про стан справ на фронті!
Про схід він говорить "складна ситуація", а от "Курська операція", ми там ух, ех, і т.д.
Тепер взагалі буде мовчати про війну?
Стоп.
Ще є прогноз погоди на тиждень, курс гривні, ставки на спорт...
Без роботи не залишиться!
Кацапи намагаються з півдня оточити наші сили , а коли це станеться - потім знову буде сюрприз ?