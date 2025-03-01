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Новини Фото Бойові дії на Курщині Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар’їного на Курщині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування біля Миколаїво-Дар'їно у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного", - йдеться у повідомленні.

Миколаїво-Дар'їно
Миколаїво-Дар'їно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування біля Бурлацького, Привільного та у Курській області, - DeepState. КАРТА

Автор: 

бойові дії (3705) Курськ (1089) DeepState (78)


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Топ коментарі
+3
За ніч українці зібрали понад 10 мільйонів гривень "на ядерку"

Відповідний збір (https://send.monobank.ua/jar/vzLFutJ72) вчора ввечері на прохання читачів оголосив співвласник і засновник Monobank Олег Гороховський.

Станом на 11:00 на банці трохи більше 10 мільйонів 600 тисяч гривень.
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01.03.2025 11:13
+2
Подивимося чи будуть завтра новини від гаранта про загальну кількість БПЛА та ракет, що атакували Україну за тиждень.
А головне, про стан справ на фронті!
Про схід він говорить "складна ситуація", а от "Курська операція", ми там ух, ех, і т.д.
Тепер взагалі буде мовчати про війну?
Стоп.
Ще є прогноз погоди на тиждень, курс гривні, ставки на спорт...
Без роботи не залишиться!
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01.03.2025 11:38
+2
Гороховський сам має бути меценатом. А це пахне розводом на бабло, коли один багатий пройдоха шиє в дурні придурків. Ядерки не буде - зате Гороховський стане багатшим.
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01.03.2025 11:50
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За ніч українці зібрали понад 10 мільйонів гривень "на ядерку"

Відповідний збір (https://send.monobank.ua/jar/vzLFutJ72) вчора ввечері на прохання читачів оголосив співвласник і засновник Monobank Олег Гороховський.

Станом на 11:00 на банці трохи більше 10 мільйонів 600 тисяч гривень.
показати весь коментар
01.03.2025 11:13 Відповісти
курошка па зьорнишку клюйот, тук-тук-тук, тук-тук-тук
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01.03.2025 11:33 Відповісти
Та всього по $ 3000 з кожного українця. Не питання!
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01.03.2025 11:35 Відповісти
У мене вже є засіб доставки.
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01.03.2025 11:44 Відповісти
Гороховський сам має бути меценатом. А це пахне розводом на бабло, коли один багатий пройдоха шиє в дурні придурків. Ядерки не буде - зате Гороховський стане багатшим.
показати весь коментар
01.03.2025 11:50 Відповісти
Подивимося чи будуть завтра новини від гаранта про загальну кількість БПЛА та ракет, що атакували Україну за тиждень.
А головне, про стан справ на фронті!
Про схід він говорить "складна ситуація", а от "Курська операція", ми там ух, ех, і т.д.
Тепер взагалі буде мовчати про війну?
Стоп.
Ще є прогноз погоди на тиждень, курс гривні, ставки на спорт...
Без роботи не залишиться!
показати весь коментар
01.03.2025 11:38 Відповісти
Куди генерали дивляться ?!
Кацапи намагаються з півдня оточити наші сили , а коли це станеться - потім знову буде сюрприз ?
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01.03.2025 14:11 Відповісти
 
 