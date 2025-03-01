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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Ворог атакував Запоріжжя: пошкоджено будинки. ФОТО

Вдень 1 березня 2025 року війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено дахи приватних будинків та авто.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Наслідки удару по Запоріжжю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: у результаті дронової атаки на обласний центр постраждала 82-річна жінка. Ворог завдав 483 удари по населених пунктах. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2260) обстріл (28263) Запорізька область (3573) Запорізький район (96) війна в Україні (3558)


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