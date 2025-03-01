Ворог атакував Запоріжжя: пошкоджено будинки. ФОТО

Вдень 1 березня 2025 року війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено дахи приватних будинків та авто.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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