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Новини Фото Обстріли Харківщини Удар по будинку в Ківшарівці
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Рашисти вдарили по Ківшарівці: горіла 9-поверхівка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 березня 2025 року, вранці ворог вдарив по Куп'янській громаді на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля.

Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак.

"На щастя, жертв та постраждалих немає. Але російські війська продовжують тероризувати мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Ківшарівки
Наслідки обстрілу Ківшарівки
Наслідки обстрілу Ківшарівки
Наслідки обстрілу Ківшарівки

Автор: 

обстріл (28263) ДСНС (5089) Харківська область (702) Куп’янський район (142) Ківшарівка (7)


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Нещасний Куп'янськ
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01.03.2025 14:02 Відповісти
Треба давати відповіть анологічну... не варто кацапів жаліти.
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01.03.2025 14:11 Відповісти
 
 