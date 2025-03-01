Рашисти вдарили по Ківшарівці: горіла 9-поверхівка. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 березня 2025 року, вранці ворог вдарив по Куп'янській громаді на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля.
Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак.
"На щастя, жертв та постраждалих немає. Але російські війська продовжують тероризувати мирних жителів", - йдеться у повідомленні.
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Хитрый_план
показати весь коментар01.03.2025 14:02 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Ле #550890
показати весь коментар01.03.2025 14:11 Відповісти Мені подобається 2
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