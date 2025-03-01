Рашисти вдарили по Ківшарівці: горіла 9-поверхівка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 березня 2025 року, вранці ворог вдарив по Куп'янській громаді на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля.

Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак.

"На щастя, жертв та постраждалих немає. Але російські війська продовжують тероризувати мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

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