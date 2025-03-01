Росіяни впродовж дня майже 20 разів атакували Нікопольщину, поранено чоловіка, пошкоджені будинки, авто, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 1 березня, російські загарбники майже два десятки разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Ворог бив по району з артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав чоловік.

Про це в Телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники обстрілювали Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади.

Поранення дістав 63-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені інфраструктура, заправка, а також чотири приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Окрім цього, побиті авто, зачепило газогони і лінії електропередач.

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