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Росіяни влучили ударним БпЛА у будинок на Сумщині, сталася пожежа. ФОТО

Ввечері 1 березня російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл Сумщини 1 березня

"Влучання БпЛА у приватний будинок в одному зі старостинських округів сумської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Виявлено загорання будівлі", - йдеться у повідомленні.

обстріл Сумщини 1 березня

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що БпЛА влучив у будинок у селі Стецьківці.

Згодом Кривошеєнко повідомив, що попередньо пошкоджені три будинки. Пожежу ліквідували.

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Автор: 

безпілотник (4105) Сумська область (3558) Сумський район (106) Стецьківка (2) війна в Україні (3558)


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