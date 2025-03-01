1 067 0
Росіяни влучили ударним БпЛА у будинок на Сумщині, сталася пожежа. ФОТО
Ввечері 1 березня російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучання БпЛА у приватний будинок в одному зі старостинських округів сумської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Виявлено загорання будівлі", - йдеться у повідомленні.
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що БпЛА влучив у будинок у селі Стецьківці.
Згодом Кривошеєнко повідомив, що попередньо пошкоджені три будинки. Пожежу ліквідували.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль