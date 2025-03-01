Росіяни влучили ударним БпЛА у будинок на Сумщині, сталася пожежа. ФОТО

Ввечері 1 березня російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання БпЛА у приватний будинок в одному зі старостинських округів сумської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Виявлено загорання будівлі", - йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що БпЛА влучив у будинок у селі Стецьківці.

Згодом Кривошеєнко повідомив, що попередньо пошкоджені три будинки. Пожежу ліквідували.

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