"Шахеди" атакували Хмельниччину: є постраждала, пошкоджено цивільну інфраструктуру, ЛЕП та ангар (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 лютого 2025 року, вночі наші сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed над Хмельниччиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому з діагнозом - гематома нижньої кінцівки. Бажаю їй якнайшвидшого одужання", - зауважив він.
Також зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна та двері, два дахи знищені повністю, ще вісім - пошкоджені. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.
Окрім того, зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.
Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Відновлювальні роботи тривають, попередньо їх завершать до кінця дня.
Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Хмельниччину.
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