УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12175 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на Хмельниччину
2 289 4

"Шахеди" атакували Хмельниччину: є постраждала, пошкоджено цивільну інфраструктуру, ЛЕП та ангар (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 лютого 2025 року, вночі наші сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed над Хмельниччиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому з діагнозом - гематома нижньої кінцівки. Бажаю їй якнайшвидшого одужання", - зауважив він.

Також зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна та двері, два дахи знищені повністю, ще вісім - пошкоджені. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.

Також читайте: Атака на Хмельниччину: ППО збили 2 "шахеди", пошкоджено житловий будинок та автомобіль

Окрім того, зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Відновлювальні роботи тривають, попередньо їх завершать до кінця дня.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Хмельниччину.

наслідки атаки на Хмельниччину
наслідки атаки на Хмельниччину
наслідки атаки на Хмельниччину

Автор: 

обстріл (28263) Шахед (947) Хмельницька область (50) війна в Україні (3558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вперто не переносять трансформатори та ЛЕПи під землю. Вочевидь очікують швидкого миру. Три роки. ПС. Був у Хмельницькому великий трансформаторний завод ще на початку Незалежності з тисячами робочих місць й експортом продукції. Був.
показати весь коментар
02.03.2025 09:05 Відповісти
Вперто люди не хочуть розумнішати і вперто продовжують вигадувати фантастичні проекти
показати весь коментар
02.03.2025 09:25 Відповісти
Ти,дебіл?
показати весь коментар
02.03.2025 12:54 Відповісти
Допис макогону..
показати весь коментар
02.03.2025 12:55 Відповісти
 
 