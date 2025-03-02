"Шахеди" атакували Хмельниччину: є постраждала, пошкоджено цивільну інфраструктуру, ЛЕП та ангар (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 лютого 2025 року, вночі наші сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed над Хмельниччиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому з діагнозом - гематома нижньої кінцівки. Бажаю їй якнайшвидшого одужання", - зауважив він.

Також зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна та двері, два дахи знищені повністю, ще вісім - пошкоджені. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.

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Окрім того, зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Відновлювальні роботи тривають, попередньо їх завершать до кінця дня.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Хмельниччину.





