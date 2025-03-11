Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені нежитлові приміщення. ФОТО

Вчора ввечері, 10 березня, російські військові вчергове масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів.

"КП "Міські дороги" веде ліквідацію наслідків атаки. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - зазначив Труханов.

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