Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені нежитлові приміщення. ФОТО
Вчора ввечері, 10 березня, російські військові вчергове масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів.
"КП "Міські дороги" веде ліквідацію наслідків атаки. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - зазначив Труханов.
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Ото він мабуть і коптить досі.
"...У 2015, коли ми потрапили на Черкащину, вона шокувала. Неймовірна природа, можливості, родюча земля й 80% населення, яке застрягло в срср. Дуже важко було знайти друзів, однодумців. Червоні зірки у школах, мапи срср, вчителі, які більшу частину уроку присвячують розповідям про пиріжок за 5 копійок, найкраще життя при срср, приниження дітей, булінг, презирство до "укропатріоти майдауни", сум "от при януковичи жили добре",- ось це зустріло нас у селі та школі. Ледь вижили. Критична більшість людей має освіту лише за документами, безграмотність страшна, залежність від мп теж велика, от зараз у селі розкол на "істинно веруючих" та "розкольників Порошенка". Ага, це про мп та ПЦУ й Томос. Люди досі звертаються до екстрасенсів та бабок, це топ оголошень в місцевих групах. Російська музика усюди, якщо це не офіційні заходи. Тоді вишиванка, Слава Україні та усе таке патріотичне. Між собою, - жили ж при союзі, росія поганого не зробить, війна через войовничих націоналістів, у яких спонсор Порошенко, яка різниця, хто буде платити пенсії та зарплати. З Алеї пам'яті, яку мати висадила на честь пам'яті загиблого на війни сина, вкрали троянди...Взагалі тут крадуть усе. "Навіщо йти працювати туди, де не можна вкрасти",- каже більшість. Програють гроші в онлайн казино, потім бігають лікують порчу, бо це усе через зглаз... комунізм тхне з речей, дій, мрій від депутата сільради до простого селянина. Зараз ті, хто "войовнича меншість" втомлено мовчать, бо не можливо спілкуватися, переконувати, бо втомилися від цього гною та тупості. То гуртком комуністів не здивована. Ми у селі давно тримаємося своєї войовничої купки, а вони своїй, то може вже й співають "ми наш ми новий мір пастроім", не знаю. Я тільки з двобою з мпшниками відхекуюсь, повбивалаб..."