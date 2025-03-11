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Рашисти вдарили ФАБом по житловій забудові Костянтинівки: поранено 4 особи. ФОТО
Російські окупанти вранці атакували Костянтинівку на Донеччині фугасною авіабомбою. Поранення дістали 4 особи.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 4:20 рашисти скинули на місто "ФАБ-250" із модулем УМПК.
"В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її син 30 років, 54-річна містянка, а також дівчина 23 років. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях.
У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.
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Нижче стаття із видання "The Telegraph" на тему КПБів:
@ "Російські плануючі бомби було неможливо зупинити, але Україна зробила їх марними
Методи глушіння сигналу, здається, дали новий імпульс українським силам саме тоді, коли США призупинили військову допомогуhttps://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/10/russias-glide-bombs-unstoppable-ukraine-made-them-useless/#comment
Плануючі бомби видно з російського військового літака, який скинув їх на українські сили в Курську минулого року Авторство : Міноборони росії
Кіран Келлі
10 березня 2025 р. 10:17 GMT
За один тиждень у вересні 2024 року, за оцінками України, росія скинула понад 900 плануючих авіабомб уздовж лінії фронту з Україною протяжністю 800 миль.
Україна була майже безсила зупинити зброю великої дії - і наслідки були руйнівними.
Відомі як «чудо-зброя» росії , плануючі бомби (прим. кориговані авіаційні бомби - КАБ) будуть регулярно використовуватися для знищення ключових українських цілей, від баз матеріально-технічного забезпечення до штабів армії. Оснащені крилами та системою супутникової навігації, кожна з них важила від 0.25 до 3.0 тон.
Однак через 12 місяців російські КАБи фактично стали марними через раптовий успіх українських радіоперешкод.
Telegram-канал Fighterbomber, яким керує анонімний російський пілот - Z-блогер, повідомив, що українські засоби перешкод (РЕБ) «наситили лінію фронту», заблокувавши внутрішні навігаційні системи плануючих бомб: «Усі супутникові системи корекції вийшли з ладу», - написав блогер.
Це не означає, що росія припинила скидати плануючі бомби . Але вони часто перетворюються в ніщо, приземляючись на полях далеко від цілей, замість того, щоб врізатися в українські резервні сили чи штаб армійської дивізії.
Перешкоди, які можуть мати форму окремих приманок або бути частиною ширшої системи захисту літака, як у F16 західного виробництва, блокують ворожі системи, випромінюючи сигнали перешкод.
За даними Fighterbomber, тепер часто потрібно до 16 плануючих бомб, щоб вразити одну ціль.
Ще кілька місяців тому Київ здавався безпорадним зупинити ці КАБи.
Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, наприкінці 2024 року сказав Financial Times, що «ви не можете глушити [плануючі бомби], ви не можете сховатися від них»..
Том Візінґтон, експерт зі зброї аналітичного центру Royal United Services Institute, сказав: «Відверто кажучи, російські плануючі бомби не повинні стримуватись глушилками».
Містер Візінґтон сказав The Telegraph, що російські плануючі бомби «мали бути розроблені та оснащені надійною глобальною навігаційною системою, яка отримує зашифрований сигнал і має бути стійкою до перешкод».
Однак, все виявилось не так.
Це означає, що або російські плануючі бомби були настільки погано розроблені, що вони чутливі до завад, або Україна знайшла способи подолати захист, вбудований у зброю.
Враховуючи, що росія успішно використовувала плануючі бомби протягом кількох місяців, швидше за все, це останнє.
Це важлива подія, враховуючи руйнування, яке завдали бомби ще в листопаді, що допомогло російським військам просуватися найшвидше з початку війни . Їхня нова неефективність, можливо, сприяла тому, що просування росії сповільнювалось вже третій місяць поспіль до кінця лютого 2025 і майже зупинилось у березні.
.Ця новина ставить під сумнів переконання Дональда Трампа та Джей Ді Венса , що у Києва немає шансів відкинути росію назад або зберегти свої поточні позиції.
І вплив на лінію фронту може бути значним, погіршуючи здатність росії атакувати Україну в її тилу, що було ключовою частиною стратегії кремля у війні на виснаження .
Так, перш ніж відправити штурмові загони вперед, російські війська, як відомо, починають інтенсивні бомбардування, щоб послабити українські позиції, створюючи хаос та завдаючи початкових втрат уздовж лінії фронту. Однак «зараз Україна заважає росії надійно уражати цілі за лінією фронту. [москва] не може вплинути на українське командування та контроль або порушити матеріально-технічне забезпечення, тобто їхні війська не можуть рухатися з необхідною швидкістю та маневрувати на полі бою так, як вони бажають», - пояснив пан Візінґтон.
Існує занепокоєння, що прогрес України у створенні перешкод і на полі бою може бути підірваний https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/10/russia-ukraine-zelensky-putin-war-latest-news529/ нещодавнім рішенням пана Трампа призупинити всю військову допомогу та розвідку для Києва.
За даними Forbes, пауза вплинула на радіолокаційні перешкоди українських винищувачів F-16, що може перешкодити здатності військових запобігати ударам росії вздовж лінії фронту.
Європа пообіцяла заповнити порожнечу там, де це необхідно, але експерти кажуть, що https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/04/ukraine-survival-without-us-support-trump-russia-war/ Україні буде важко продовжувати ефективні бойові дії після цього літа без підтримки США.
Джерело розповіло The Telegraph, що європейські союзники України співпрацювали з компаніями радіоелектронної боротьби щодо того, чи можуть вони забезпечити збереження можливостей Києва щодо глушіння.
Пауза в американській допомозі та розвідці сталася на тлі повідомлень про те, що Україна нещодавно досягла успіху на східному фронті, повернувши собі ключові позиції та завдавши «неприйнятних втрат» росії.
Лише 1 березня, за оцінками українських військових, росія втратила загиблими та пораненими 1340 солдатів.
За словами військових блогерів, українські війська просунулися проти російських військ поблизу великих міст на Сході України Покровська та Торецька , відвойовуючи деякі ключові позиції.
Однак глушіння плануючих бомб - КАБів не є панацеєю та геймчейнджем, і це не обов'язково головна причина уповільнення просування росії чи зростання успіху України.
«Будь-яка тактична перевага є кульмінацією ряду факторів... Усі подібні технологічні досягнення зазвичай тимчасові», - сказав пан Візінґтон.
І не тільки Україна досягла успіху з глушінням зброї. Руслан Левієв, військовий аналітик Conflict Intelligence Team, розповів The Telegraph, що російське глушіння змусило Україну припинити використання ряду видів зброї. Пан Левієв сказав: «У цій війні неодноразово відзначався вплив російських систем глушіння. Через них було припинено постачання високоточних артилерійських снарядів Екскалібур». Excalibur - це артилерійський снаряд із GPS-наведенням, що поставлявся США .
Між тим, всезростаючий успіх України у створенні перешкод, формі радіоелектронної боротьби (РЕБ), не обмежується плануючими бомбами, але також стосується безпілотників.
Україна все більше може перехоплювати безпілотники Shahed і повертати їх у повітряний простір росії чи білорусі.
Згідно з даними Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру, інновації в українській системі РЕБ означають, що більшість російських безпілотників перехоплюються, втрачаються або збиваються з шляху.
Так, близько 38 російських безпілотників «Шахед» увійшли в повітряний простір Білорусі 25 листопада, змусивши Мінськ підняти винищувачі у відповідь.
За словами українського військового експерта Петра Черника, зі 110 запущених в Україну 1 і 2 грудня БПЛА та приманок «Шахед» 50 були втрачені через перешкоди РЕБ, ще 52 збиті."