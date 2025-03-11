Рашисти вдарили ФАБом по житловій забудові Костянтинівки: поранено 4 особи. ФОТО

Російські окупанти вранці атакували Костянтинівку на Донеччині фугасною авіабомбою. Поранення дістали 4 особи.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 4:20 рашисти скинули на місто "ФАБ-250" із модулем УМПК.

"В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її син 30 років, 54-річна містянка, а також дівчина 23 років. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях.



У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.

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